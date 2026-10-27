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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Израиле прошли выборы: сохранит ли Нетаньяху большинство в парламенте — первые экзитполы

По прогнозам экзитполов, блок Беньямина Нетаньяху может не получить необходимого большинства на выборах в Израиле.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Беньямин Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

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В Израиле обнародовали первые экзитполы парламентских выборов. Блок действующего премьера Беньямина Нетаньяху по данным экзитполов не получает необходимого большинства в 61 мандат, что грозит сложными и длительными переговорами о формировании нового правительства Израиля.

Об этом пишет Clash Report и The Times of Israel.

Выборы в Израиле: какие результаты экзитполов для Нетаньяху

Большинство ведущих телеканалов (Kan 11, Channel 12 и Channel 13) оценивают результат блока Нетаньяху в 50 мест, оппозиции дают 52–53 мандата, а арабским партиям — от 17 до 18.

По данным Kan 11, ключевые партии получают такое количество кресел в Кнессете:

  • «Ликуд» (Бэньямин Нетаньяху) — 25 мест;

  • «Яшар» (Гади Айзенкот, возглавляет оппозиционный блок) — 21 место;

  • «Би-Яхад» (бывший премьер Нафтали Беннет) — 14 мест.

Исключения среди опросов лояльны к премьеру «Канал 14», который дает блоку Нетаньяху 60 мандатов против 43 в оппозиции, и телеканал i24NEWS с частичным прогнозом 55 против 49.

Если официальные результаты голосования будут совпадать с данными экзитполов, оппозиционные силы смогут сформировать большинство только в случае альянса с арабскими партиями.

Выборы в Израиле — что известно

27 октября в Израиле проходят парламентские выборы – первые после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и начала войны в секторе Газа. По их результатам сформируют Кнессет – парламент страны, в который входят 120 депутатов.

За первые три часа проголосовали 16,7% избирателей — это максимум с 1981 года. Чтобы избрать премьера и создать правительство, коалиции необходимо собрать минимум 61 мандат.

Главная борьба идет между премьером Беньямином Нетаньяху и лидером оппозиции, экспредседателем Генштаба Гади Айзенкотом. Опросы показывают, что ни у одного из них пока нет большинства, поэтому без договоренностей о коалиции стране грозят повторные выборы.

Среди главных вопросов кампании требования провести государственное расследование провалов системы безопасности во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и сроки ликвидации структур группировки в Газе. В то же время, существенное влияние на итоги голосования может оказать высокая явка арабских избирателей, чьи партии способны поддержать оппозицию, чтобы отстранить Нетаньяху от власти.

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