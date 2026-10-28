ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
80
Время на прочтение
2 мин

Ехал на концерт, а оказался под стражей: в Швеции задержали экс-нардепа Святаша

В настоящее время он находится под стражей и оспаривает возможную экстрадицию в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дмитрий Святаш

Дмитрий Святаш / © УНИАН

В Швеции задержан бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш, которого заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

О задержании сообщает шведское издание Expressen.

По словам адвоката Марка Сафаряна, на прошлой неделе Святаш приехал в Швецию, чтобы посетить концерт американского музыканта Стиви Вандера в Стокгольме. В ходе паспортного контроля бывший нардеп, имеющий гражданство Украины и России, предъявил украинский паспорт.

Однако пограничная полиция задержала его и отказала во въезде в страну. Как отмечает издание, основанием стало решение Польши о запрете повторного въезда, сведения о котором были внесены в общую базу данных государств Шенгенской зоны.

В то же время адвокат Святаша считает, что это решение имеет политическую подоплеку.

«Этот мужчина — один из самых разыскиваемых в Украине, и они об этом знают. Именно поэтому и поступают таким образом», — заявил Сафарян.

В настоящее время Святаш находится под стражей в центре временного содержания Миграционного управления Швеции в Мерсте. В апелляционной жалобе адвокат сообщил, что его подзащитный выступает против экстрадиции в Украину.

Согласно решению суда, у Святаша есть время до среды, 28 октября, чтобы подать письменные объяснения и окончательно изложить свою позицию. После этого суд должен принять решение по его делу.

В Украине Святаша заочно приговорили к 12 годам заключения за призывы к изменению территориальной целостности государства.

Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск экснардепа Дмитрия Святаша, подозреваемого в том, что он не задекларировал кредиты в «УкрСиббанке» на сумму свыше $1 млн.

Мы ранее информировали, что прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины в завладении 1,1 млрд. гривен средств банковского учреждения АО «УкрCиббанк».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie