Ехал на концерт, а оказался под стражей: в Швеции задержали экс-нардепа Святаша

Дмитрий Святаш / © УНИАН

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В Швеции задержан бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш, которого заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

О задержании сообщает шведское издание Expressen.

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По словам адвоката Марка Сафаряна, на прошлой неделе Святаш приехал в Швецию, чтобы посетить концерт американского музыканта Стиви Вандера в Стокгольме. В ходе паспортного контроля бывший нардеп, имеющий гражданство Украины и России, предъявил украинский паспорт.

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Однако пограничная полиция задержала его и отказала во въезде в страну. Как отмечает издание, основанием стало решение Польши о запрете повторного въезда, сведения о котором были внесены в общую базу данных государств Шенгенской зоны.

В то же время адвокат Святаша считает, что это решение имеет политическую подоплеку.

«Этот мужчина — один из самых разыскиваемых в Украине, и они об этом знают. Именно поэтому и поступают таким образом», — заявил Сафарян.

В настоящее время Святаш находится под стражей в центре временного содержания Миграционного управления Швеции в Мерсте. В апелляционной жалобе адвокат сообщил, что его подзащитный выступает против экстрадиции в Украину.

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Согласно решению суда, у Святаша есть время до среды, 28 октября, чтобы подать письменные объяснения и окончательно изложить свою позицию. После этого суд должен принять решение по его делу.

В Украине Святаша заочно приговорили к 12 годам заключения за призывы к изменению территориальной целостности государства.

Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск экснардепа Дмитрия Святаша, подозреваемого в том, что он не задекларировал кредиты в «УкрСиббанке» на сумму свыше $1 млн.

Мы ранее информировали, что прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины в завладении 1,1 млрд. гривен средств банковского учреждения АО «УкрCиббанк».

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