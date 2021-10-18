Беглый экс-нардеп Онищенко получил российское гражданство

По словам Онищенко, он получил российское гражданство "только по спорту" и сейчас выступает за сборную России.

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который скрывается от украинского правосудия после обвинения в коррупции, в конце 2020 года получил гражданство России.

Об этом пишет Бабель.

По словам Онищенко, он получил российское гражданство "только по спорту" и сейчас выступает за сборную России. Также он прислал ссылку на один из информационных ресурсов, который сообщает о том, что экс-нардеп переехал в Узбекистан и может сменить спортивное гражданство.

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Отметим, что мужчина профессионально занимается конным спортом. Он участвовал в Олимпийских играх 2008 и в 2012 годов.



Также Онищенко опроверг информацию СМИ о том, что якобы продает свою виллу в Германии. Он утверждает, что это спортивный комплекс, который он возглавляет.

"Я там только директор и менеджер. Был мой, я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная России тренируется. Российские инвесторы купили", — заявил Онищенко.

В свою очередь член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на журналиста Deutsche Welle Евгения Тейзе 17 октября сообщил, что Онищенко продает за € 19 миллионов свою виллу в Германии, приобретенную в 2014 году. Через два года Специализированная антикоррупционная прокуратура добивалась ареста этой недвижимости, однако суд ей в этом отказал.

По словам Лещенко, после побега из Украины Онищенко переоформил этот особняк на российскую модель, а в этом году после получения гражданства России вернул себе права на недвижимость.

Напомним

В мае 2020 года в Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Тем временем 13 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал рассмотрение по сути "газового дела", где упоминается Александр Онищенко. В Украине экс-депутата подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

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