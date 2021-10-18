Екснардеп-втікач Онищенко отримав російське громадянство

За словами Онищенка, він отримав російське громадянство "тільки за спортом" і зараз виступає за збірну Росії.

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко, який переховується від українського правосуддя після звинувачення в корупції, наприкінці 2020 року отримав громадянство Росії.

Про це пише Бабель.

За словами Онищенка, він отримав російське громадянство "тільки за спортом" і зараз виступає за збірну Росії. Також він надіслав посилання на один з інформаційних ресурсів, який повідомляє про те, що екснардеп переїхав до Узбекистану і може змінити спортивне громадянство.

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Зазначимо, що чоловік професійно займається кінним спортом. Він брав участь у Олімпійських іграх 2008 та 2012 років.



Також Онищенко спростував інформацію ЗМІ про те, що нібито продає свою віллу у Німеччині. Він стверджує, що це спортивний комплекс, який він очолює.

"Я там тільки директор і менеджер. Був мій, я продав його у 2019 році. Зараз тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили", — заявив Онищенко.

Своєю чергою член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко з посиланням на журналіста Deutsche Welle Євгена Тейзе 17 жовтня повідомив, що Онищенко продає за €19 мільйонів свою віллу в Німеччині, придбану у 2014 році. Через два роки Спеціалізована антикорупційна прокуратура домагалася арешту цієї нерухомості, однак суд їй у цьому відмовив.

За словами Лещенка, після втечі з України Онищенко переоформив цей маєток на російську модель, а цього року після отримання громадянства Росії повернув собі права на нерухомість.

Нагадаємо:

У травні 2020 року у Німеччині судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції до України підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

до України підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Тим часом 13 травня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочав розгляд по суті "газової справи", де згадується Олександр Онищенко. В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

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