Тревіс Баркер освідчився коханій.

Відома американська зірка реаліті Кортні Кардашян виходить заміж.

Так, її 45-річний бойфренд, барабанник панкгурту Blink-182 Тревіс Баркер освідчився 42-річній обраниці. Музикант влаштував романтичну подію у неділю, 17 жовтня, на узбережжі океану.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / instagram.com/kourtneykardash

На фото, які опублікувала Кортні у своєму Instagram, закохані стояли посеред троянд та свічок.

"Назавжди", - написала зірка.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / instagram.com/kourtneykardash

За інформацією видання eonline.com, освідчувався Тревіс в отелі Rosewood Miramar в Монтесіто. Очевидець розповів, що свідками заручин були Глое Кардашян і Трістан Томпсон.

"Кортні дуже здивувалася, побачивши там Глое і Трістана. Тревіс провів Кортні на пляж, де він розставив червоні і білі квіти у формі серця. Це мало дуже романтичний вигляд. Я бачив, як Кортні усміхалася і з подивом притиснула руку до рота. Після цього сім'я залишила пару наодинці", - поділився інсайдер.

Невдовзі молодша сестра зірки, світська левиця Кім Кардашян опублікувала відео, як майбутнє подружжя цілується, та показала розкішну каблучку нареченої.

У коментарях користувачі привітали закоханих.

Зауважимо, про стосунки Кортні та Тревіса стало відомо у січні цього року. За місяць пара офіційно підтвердила чутки про їхній роман.

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