Тревіс Баркер освідчився коханій.
Відома американська зірка реаліті Кортні Кардашян виходить заміж.
Так, її 45-річний бойфренд, барабанник панкгурту Blink-182 Тревіс Баркер освідчився 42-річній обраниці. Музикант влаштував романтичну подію у неділю, 17 жовтня, на узбережжі океану.
На фото, які опублікувала Кортні у своєму Instagram, закохані стояли посеред троянд та свічок.
"Назавжди", - написала зірка.
За інформацією видання eonline.com, освідчувався Тревіс в отелі Rosewood Miramar в Монтесіто. Очевидець розповів, що свідками заручин були Глое Кардашян і Трістан Томпсон.
"Кортні дуже здивувалася, побачивши там Глое і Трістана. Тревіс провів Кортні на пляж, де він розставив червоні і білі квіти у формі серця. Це мало дуже романтичний вигляд. Я бачив, як Кортні усміхалася і з подивом притиснула руку до рота. Після цього сім'я залишила пару наодинці", - поділився інсайдер.
Невдовзі молодша сестра зірки, світська левиця Кім Кардашян опублікувала відео, як майбутнє подружжя цілується, та показала розкішну каблучку нареченої.
KRAVIS FOREVER @kourtneykardash @travisbarker pic.twitter.com/gymsssnMFr— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 18, 2021
У коментарях користувачі привітали закоханих.
Зауважимо, про стосунки Кортні та Тревіса стало відомо у січні цього року. За місяць пара офіційно підтвердила чутки про їхній роман.
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