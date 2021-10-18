Трэвис Баркер сделал любимой предложение.
Известная американская звезда реалити Кортни Кардашян выходит замуж.
Так, ее 45-летний бойфренд, барабанщик панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение 42-летней избраннице. Музыкант устроил романтическое событие в воскресенье, 17 октября, на побережье океана.
На фото, которые опубликовала Кортни в своем Instagram, влюбленные стояли посреди роз и свечей.
"Навсегда", — написала звезда.
По информации издания eonline.com, Трэвис сделал предложение в отеле Rosewood Miramar в Монтесито. Очевидец рассказал, что свидетелями помолвки были Хлое Кардашян и Тристан Томпсон.
"Кортни очень удивилась, увидев там Хлое и Тристана. Трэвис провел Кортни на пляж, где он расставил красные и белые цветы в форме сердца. Это выглядело очень романтично. Я видел, как Кортни улыбалась и с удивлением прижала руку ко рту. После этого семья оставила пару наедине", — поделился инсайдер.
Вскоре младшая сестра звезды, светская львица Ким Кардашян опубликовала видео, как будущие супруги целуются, и показала роскошное кольцо невесты.
KRAVIS FOREVER @kourtneykardash @travisbarker pic.twitter.com/gymsssnMFr— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 18 2021
В комментариях пользователи поздравили влюбленных.
Заметим, об отношениях Кортни и Трэвиса стало известно в январе в этом году. Через месяц пара официально подтвердила слухи об их романе.
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