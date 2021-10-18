Трэвис Баркер сделал любимой предложение.

Известная американская звезда реалити Кортни Кардашян выходит замуж.

Так, ее 45-летний бойфренд, барабанщик панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение 42-летней избраннице. Музыкант устроил романтическое событие в воскресенье, 17 октября, на побережье океана.

Кортни Кардашян и Трэвис Баркер / instagram.com/kourtneykardash

На фото, которые опубликовала Кортни в своем Instagram, влюбленные стояли посреди роз и свечей.

"Навсегда", — написала звезда.

Кортни Кардашян и Трэвис Баркер / instagram.com/kourtneykardash

По информации издания eonline.com, Трэвис сделал предложение в отеле Rosewood Miramar в Монтесито. Очевидец рассказал, что свидетелями помолвки были Хлое Кардашян и Тристан Томпсон.

"Кортни очень удивилась, увидев там Хлое и Тристана. Трэвис провел Кортни на пляж, где он расставил красные и белые цветы в форме сердца. Это выглядело очень романтично. Я видел, как Кортни улыбалась и с удивлением прижала руку ко рту. После этого семья оставила пару наедине", — поделился инсайдер.

Вскоре младшая сестра звезды, светская львица Ким Кардашян опубликовала видео, как будущие супруги целуются, и показала роскошное кольцо невесты.

В комментариях пользователи поздравили влюбленных.

Заметим, об отношениях Кортни и Трэвиса стало известно в январе в этом году. Через месяц пара официально подтвердила слухи об их романе.

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