Украинец рассказал, как можно бесплатно пожить в Швеции

Андрей с котиком Бело / © скриншот с видео

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Украинец Андрей вместе со своей девушкой проживает в Швеции. Пара бесплатно проживает в большом доме, который расположен в деревне в часе от города.

Андрей ведет блог и часто делится подробностями жизни в живописном селе. Как украинец и его любимая бесплатно находятся в Швеции, пишет «Фокус» .

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Бесплатная жизнь за границей

Как рассказал Андрей, они с избранницей живут бесплатно в шведском селе. В большом доме пара ухаживает за тремя котиками и курочками.

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Ближайший продуктовый магазин — в 60 километрах от села. До него нужно ехать час на автомобиле. Таким образом, пара ездит на закупки всего один раз в неделю.

В Европе очень популярен пет-ситинг. Это временный уход за домашними животными в отсутствие хозяев.

«Мы бесплатно живем в Швеции, ухаживая за тремя котиками. Продукты покупаем сами, потому что нам и так бесплатно предоставляют жилье и автомобиль. Но бензин мы покупаем самостоятельно», – отметил Андрей.

Муж подробнее рассказал о системе пет-ситинг. Да, люди ищут тех, кто будет жить в их доме и будет ухаживать за животными, пока они в отпуске. По словам украинца, в Европе это очень распространенная вещь. Главное – доверие. Для этого, по мнению Андрея, нужно быть нормальным и желательно иметь отзывы из предыдущих опытов.

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«Это наш не в первый раз. Раньше мы были в Испании и ухаживали за двумя собачками. Потом мы поехали на Кипр, где смотрели за котом моей подруги», – рассказал мужчина.

Андрей подчеркнул, что вокруг них практически нет людей. До ближайшего города ехать час. Однако в деревне очень красивая природа – лес и озера. Мужчина вместе с любимой часто рыбачит, собирает грибы и ягоды.

«Впрочем, этот вариант не всем подходит. Но мы работаем онлайн и обожаем животных. Для нас это идеальный вариант», – добавил он.

Напомним, переехавшая в Швецию украинка откровенно рассказала о плюсах и минусах жизни там: от бесплатного жилья и обучения до сложностей с медициной, поиском работы и ожиданием персонального номера.

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