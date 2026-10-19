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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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2 хв

Українець розповів, як можна безкоштовно пожити у Швеції

У великому будинку пара доглядає за трьома котиками та курочками.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Андрій з котиком Бело

Андрій з котиком Бело / © скриншот з відео

Українець Андрій разом зі своєю дівчиною тимчасово проживає у Швеції. Пара безкоштовно мешкає у великому будинку, який розташований у селі за годину їзди від міста.

Андрій веде блог та часто ділиться подробицями життя у мальовничому селі. Як українець та його кохана безкоштовно перебувають у Швеції, пише «Фокус».

Безкоштовне життя за кордоном

Як розповів Андрій, вони з обраницею живуть безкоштовно у шведському селі. У великому будинку пара доглядає за трьома котиками та курочками.

Найближчий продуктовий магазин — за 60 кілометрів від села. До нього треба їхати годину автомобілем. Таким чином, пара їздить на закупи лише один раз на тиждень.

У Європі дуже популярний пет-сітінг. Це тимчасовий догляд за домашніми тваринками під час відсутності господарів.

«Ми безкоштовно живемо у Швеції, доглядаючи за трьома котиками. Продукти купуємо самі, бо нам і так безоплатно надають житло та автівку. Але бензин ми купуємо самостійно», — зазначив Андрій.

Чоловік детальніше розповів про систему пет-сітінг. Так, люди шукають тих, хто житиме у їхньому будинку і доглядатиме за тваринками, поки вони у відпустці. За словами українця, в Європі це дуже поширена річ. Головне — довіра. Для цього, на думку Андрія, треба бути нормальним і бажано мати відгуки з попередніх досвідів.

«Це наш не перший раз. Раніше ми були в Іспанії і доглядали за двома песиками. Потім ми поїхали на Кіпр, де дивились за котиком моєї подруги», — розповів чоловік.

Андрій наголосив, що навколо їх практично немає людей. До найближчого міста їхати годину. Однак у селі дуже гарна природа — ліс і озера. Чоловік разом із коханою часто рибалить, збирає гриби та ягоди.

«Втім, цей варіант не всім підходить. Але ми працюємо онлайн і обожнюємо тварин. Для нас це ідеальний варіант», — додав він.

Нагадаємо, українка, яка переїхала до Швеції, відверто розповіла про плюси й мінуси життя там: від безплатного житла і навчання до складнощів із медициною, пошуком роботи та очікуванням персонального номера.

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