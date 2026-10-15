Ще одна країна Європи закриває двері перед чоловіками з України: деталі

Чорногорія посилила умови надання тимчасового захисту українцям, які підлягають мобілізації / © ТСН

Реклама

Влада Чорногорії посилює умови надання тимчасового захисту військовозобов’язаним чоловікам з України.

Про це передає RTCG.

Реклама

На сьогоднішньому засіданні уряд Чорногорії вніс зміни до рішення про надання тимчасового захисту особам з України. Ці зміни запроваджують суворіші умови для українських чоловіків, які запитують захист у Чорногорії. Тимчасовий захист буде надано їм лише в тому випадку, якщо до прибуття до Чорногорії вони фактично проживали в Україні та проходили військову службу або були звільнені від неї.

Реклама

Водночас, нові обмеження не поширюватимуться на громадян України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії.

«Це рішення відповідає положенням Імплементаційного рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року щодо запровадження більш обмежувальних заходів проти громадян України, а саме військовослужбовців-призовників — заявників на тимчасовий захист, яким буде надано тимчасовий захист лише за умови, що вони фактично проживали на території України до прибуття до Чорногорії та виконали свій військовий обов’язок в Україні або були звільнені від нього. Вищезазначене обмеження не застосовуватиметься до осіб з України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії», — йдеться у звіті засідання чорногорського уряду.

Нагадаємо, у липні цього року Рада ЄС вирішила подовжити застосування тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

Раніше повідомлялося, що Литва подовжила тимчасовий захист українцям до 2028 року, але із жорсткою умовою для чоловіків.

Реклама

Крім того, Чехія закрила двері для військовозобов’язаних українців.

Також ми писали, що з Німеччини почнуть депортувати деяких українських чоловіків.

Новини партнерів

Новини партнерів