Чи депортують українців з Ізраїлю: що відбувається насправді

Прапори України та Ізраїлю

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У соцмережах шириться інформація про нібито початок депортації українців з Ізраїлю. Водночас йдеться про окремі випадки, пов’язані з індивідуальними заявами на притулок.

Про це повідомляє Israeli Friends of Ukraine.

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Наголошується, що колективний захист для громадян України продовжує діяти до кінця 2026 року.

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Що відомо про “депортацію” українців з Ізраїлю

Як повідомляється, МВС Ізраїлю може викликати на індивідуальні співбесіди українців, які самостійно подавали заяви про надання притулку та отримали дозвіл 2(а)(5), відомий як «синій папірець».

Ця процедура відрізняється від колективного захисту. Під час співбесіди ізраїльська сторона може з’ясовувати обставини перебування людини в Україні, зокрема звідки вона приїхала, де проживала та чому вважає повернення небезпечним саме для себе.

Водночас відмова в індивідуальному проханні про притулок не означає автоматичної втрати права на колективний захист.

Окремо зазначається, що виїзд за межі Ізраїлю може вплинути на можливість повторного в’їзду для людей, які перебувають у країні в межах тимчасового захисту або мають незавершену процедуру отримання статусу. Такі ситуації розглядаються індивідуально.

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Таким чином, твердження про те, що Ізраїль нібито почав масово депортувати українців, не відповідає описаній ситуації. Українцям радять не робити висновків із повідомлень у соцмережах та перевіряти інформацію через офіційні джерела.

Як ми писали, у ЄС подовжили тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, однак він не скасовує вимог законодавства країн перебування. Ризик примусового видворення насамперед стосується трьох категорій: тих, хто незаконно перетнув кордон Шенгенської зони, вчинив кримінальне правопорушення або становить загрозу громадському порядку, а також людей, які використали підроблені документи чи надали неправдиві дані. Водночас конкретні рішення про видворення ухвалюються індивідуально відповідно до законодавства країни ЄС та обставин справи. Депортація також не обов’язково означає повернення саме до України — у деяких випадках людину можуть повернути до третьої країни або заборонити їй в’їзд до ЄС.

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