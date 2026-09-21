В Україні позбавлятимуть статусу ВПО: хто потрапить під удар

Історія кожної ВПО зберігатиметься в Єдиній інформаційній базі даних / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

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Нові правила обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні запрацюють від 22 жовтня 2026 року згідно із Законом №4924-IX.

Згідно із законом №4924-IX, тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини з обліку ВПО навіть без її особистої заяви.

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Автоматично втратити статус можна буде у трьох випадках:

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тривале перебування за кордоном (за наявними даними — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сумарно протягом року);

неповідомлення про фактичне повернення до покинутого місця проживання;

офіційна еміграція на постійне місце проживання за кордоном.

Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Перелік таких причин та допустимі терміни відсутності має додатково визначити уряд.

Крім тривалого перебування за кордоном, підставою для зняття з обліку ВПО можуть стати й інші обставини. Зокрема, статус можуть скасувати, якщо людина не повідомила про повернення до колишнього місця проживання, надала свідомо неправдиві відомості під час постановки на облік, виїхала на постійне проживання за кордон або отримала обвинувальний вирок у справах, пов’язаних із злочинами проти національної безпеки України або виправданням російської агресії.

Водночас набрання чинності законом не означає автоматичного припинення всіх виплат — порядок допомоги регулюється окремими рішеннями уряду.

Раніше повідомлялося, що для пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб мають скасувати одну з додаткових вимог для отримання пенсії. Йдеться про необхідність підтверджувати, що людина не отримує пенсійних виплат від Росії.

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