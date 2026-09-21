68-річна Шерон Стоун сяяла у ефектній сукні від українського бренду

Шерон Стоун, фото: instagram.com/jamemme

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68-річна американська акторк, продюсерка та художниця — Шерон Стоун — стала героїнею нової фотосесії для Variety і продемонструвала одразу декілька ефектних образів. Особливу увагу привернула сукня українського бренду J’amemme, яку акторка обрала для знімань.

Стоун позувала у сукні Cupidon Sequin, розшитій паєтками. Вбрання облягало фігуру акторки, підкреслюючи її силует. Образ вона доповнила хутряним боа, бежевими туфлями на підборах та макіяжем з темно-червоною помадою.

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Блискуча сукня стала одним із найефектніших образів фотосесії. За даними сайту бренду, її вартість становить 65 415 грн.

Нагадаємо, раніше вбрання від українського бренду для фотосесії обрала й інша зірка — співачка та акторка Селена Гомес. Вона одягла пухнасту сукню від Lever Couture.

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