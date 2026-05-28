ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Шерон Стоун поділилася рідкісним фото свого молодшого сина

Зірка опублікувала в Мережі цікавий архівний знімок.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Associated Press

68-річна американська акторка, продюсерка і художниця — Шерон Стоун - показала у своєму Instagram рідкісне дитяче фото свого молодшого сина Квінна. На архівному знімку хлопчик зображений у кімоно для східних єдиноборств, у його руках грамота, і він зі щасливою посмішкою її демонструє.

Син Шерон Стоун — Квінн / © Шерон Стоун/Instagram

Син Шерон Стоун — Квінн / © Шерон Стоун/Instagram

«А тепер тобі 20. З днем народження, мій маленький хлопчик. Я люблю тебе, Квінн», — написала актриса під публікацією.

Зазначимо, у Шерон Стоун троє прийомних синів — Роан, Лерд і Квінн. Акторка неодноразово відверто розповідала, що на шляху до материнства зіткнулася із серйозними труднощами: через проблеми зі здоров’ям, включно з ендометріозом та аутоімунними захворюваннями, вона пережила кілька викиднів і не змогла народити біологічних дітей.

Пізніше Стоун знайшла щастя в усиновленні і присвятила себе вихованню синів, неодноразово підкреслюючи, що материнство стало однією з найважливіших частин її життя.

Раніше, нагадаємо, Шерон Стоун в елегантній сукні з бантом позувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie