Шерон Стоун поділилася рідкісним фото свого молодшого сина
Зірка опублікувала в Мережі цікавий архівний знімок.
68-річна американська акторка, продюсерка і художниця — Шерон Стоун - показала у своєму Instagram рідкісне дитяче фото свого молодшого сина Квінна. На архівному знімку хлопчик зображений у кімоно для східних єдиноборств, у його руках грамота, і він зі щасливою посмішкою її демонструє.
«А тепер тобі 20. З днем народження, мій маленький хлопчик. Я люблю тебе, Квінн», — написала актриса під публікацією.
Зазначимо, у Шерон Стоун троє прийомних синів — Роан, Лерд і Квінн. Акторка неодноразово відверто розповідала, що на шляху до материнства зіткнулася із серйозними труднощами: через проблеми зі здоров’ям, включно з ендометріозом та аутоімунними захворюваннями, вона пережила кілька викиднів і не змогла народити біологічних дітей.
Пізніше Стоун знайшла щастя в усиновленні і присвятила себе вихованню синів, неодноразово підкреслюючи, що материнство стало однією з найважливіших частин її життя.
