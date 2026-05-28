Шерон Стоун поділилася рідкісним фото свого молодшого сина

Шерон Стоун / © Associated Press

Реклама

68-річна американська акторка, продюсерка і художниця — Шерон Стоун - показала у своєму Instagram рідкісне дитяче фото свого молодшого сина Квінна. На архівному знімку хлопчик зображений у кімоно для східних єдиноборств, у його руках грамота, і він зі щасливою посмішкою її демонструє.

Син Шерон Стоун — Квінн / © Шерон Стоун/Instagram

«А тепер тобі 20. З днем народження, мій маленький хлопчик. Я люблю тебе, Квінн», — написала актриса під публікацією.

Зазначимо, у Шерон Стоун троє прийомних синів — Роан, Лерд і Квінн. Акторка неодноразово відверто розповідала, що на шляху до материнства зіткнулася із серйозними труднощами: через проблеми зі здоров’ям, включно з ендометріозом та аутоімунними захворюваннями, вона пережила кілька викиднів і не змогла народити біологічних дітей.

Реклама

Пізніше Стоун знайшла щастя в усиновленні і присвятила себе вихованню синів, неодноразово підкреслюючи, що материнство стало однією з найважливіших частин її життя.

Раніше, нагадаємо, Шерон Стоун в елегантній сукні з бантом позувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

Новини партнерів