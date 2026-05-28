У зеленій сукні з золотим декором: Дженніфер Лопес сяяла на заході у вишуканому луку
Дженніфер Лопес відвідала 25-й Міжнародний латиноамериканський кінофестиваль у Лос-Анджелесі — вечір відкриття відбувся в Китайському театрі TCL в Голлівуді.
Акторка з’явилася на публіці у вишуканій зеленій сукні відтінку оливки, що мала дуже ефектні вирізи на талії і в зоні грудей. Також її сукню прикрашав такий декор як великі золоті ланцюги зі стразами на шиї і талії. На спідниці був високий розріз, що відкривав ноги зірки.
Лопес доповнила образ сумкою-конвертом, босоніжками на високих підборах і бомбером на блискавці, який прикрашало багато пір’я.
Американська суперзірка також зробила улюблений яскравий макіяж і зачіску з красиво вкладеним волоссям.
Днем раніше вона також прийшла у вишуканій сукні на прем’єру свого нового фільму «Офісний роман» на Netflix у Лос-Анджелесі. Світова прем’єра романтичної комедії відбулася в культовому Єгипетському театрі, де Лопес пройшлася червоною доріжкою разом із колегою за знімальним майданчиком Бреттом Голдштейном.