Арбористи назвали 5 брудних дерев, яки змусять пошкодувати про те, що їх посадили біля під’їзної доріжки

Деякі дерева чудові, але їх ніколи не слід вирощувати поблизу під’їзної доріжки чи тротуару, оскільки вони залишатимуть плями, які важко очистити.

The Spruce запитали арбористів про дерева, які найбільше сумнозвісні тим, що залишають плями на під’їзній доріжці, і вони назвали ці шість.

Шовковиця

Шовковицю часто садять через її здатність швидко рости та рясний врожай плодів. Але ті ж ягоди, які чудово смакують у пирогах, тарталетках та вареннях, також можуть забруднити майже будь-яку поверхню, на яку вони падають на вулиці.

Середня шовковиця може дати понад 280 літрів цих маленьких ягід, які можуть забруднити бетон, фарбу автомобіля та потрапляти до будинку на підошвах взуття.

Тому завжди гарною ідеєю є садити шовковицю подалі від місць з високим трафіком та ландшафтних елементів, таких як доріжки, тротуари та під’їзні шляхи, щоб уникнути плям та надмірного прибирання.

Плодоносна яблуня

Яблуні відомі тим, що їх часто висаджують за їхню декоративну цінність, вони пропонують сліпуче видовище квітів у весняні місяці, тому вони часто вишиковуються вздовж під’їзних шляхів.

Але краще тримати плодоносні яблуні далі в центрі газону та подалі від під’їзних шляхів та тротуарів, де плоди можуть бути затоптані взуттям та шинами.

Оси, що сідають на опалі плоди, також можуть бути проблемою, особливо якщо у вас вдома є маленькі діти або домашні тварини.

Чорний горіх

Горіхи можуть завдати шкоди та травмувати все, що є під деревом, коли вони падають. Однак існує не лише небезпека падіння, вони також можуть бути неймовірно брудними.

Чорні волоські горіхи мають вражаюче потужні барвники. Якщо залишити їх лежати надовго, плями на поверхні під ними будуть настільки стійкими, що їх можна вважати татуюваннями.

Тим не менш, не слід повністю скидати з рахунків чорні волоські горіхи. Вони можуть бути прекрасним доповненням до ландшафту, а також чудовим джерелом їжі та середовищем існування для місцевої дикої природи. В ідеалі їх краще садити на великому відкритому зеленому просторі, де волоські горіхи, які падають, не завдадуть шкоди чи не залишать постійних плям.

Евкаліпт

Евкаліпти цінуються за своє яскраве осіннє листя, але також відомі своєю неохайністю завдяки колючим насіннєвим кулькам (також званим жувальними кульками), які вони падають пізньої осені та на початку зими.

Однак на ці жувальні кульки не тільки боляче наступати. Вони також можуть залишати плями, розкладаючись.

Як і чорні волоські горіхи, ці насіннєві коробочки багаті на таніни, і після роздавлювання вони виділяють темну, маслянисту речовину, яку важко видалити.

Це робить їх особливо поганим вибором для садіння поблизу під’їзних шляхів та тротуарів, де потрібне постійне прибирання, щоб запобігти роздавлюванню коробок вашим автомобілем або пішоходом, який нічого не підозрює.

В наших широтах вирощування евкаліптів на відкритому просторі майже неможливе, тому, найімовірніше, у вас не буде нагоди перевірити це. Але якщо ви вирощуєте евкаліпти у приміщенні, вам варто памʼятати про такі їхні особливості.

Дуби

Дуби є винуватцями плям, нічого про це не підозрюючи. Якщо ви раніше не вирощували дуб, можливо, ви не знаєте, що майже кожна частина дерева може залишати плями на під’їзних дорогах та тротуарі, від листя та жолудів до самої деревини.

Це тому, що дуби також багаті на природні таніни, які можуть спричиняти стійкі коричневі або чорнуваті плями. Ці таніни вивільняються з опалого листя, гілочок та жолудів, коли вони намокають, а потім можуть забруднити пористий бетон, під’їзні доріжки та тротуари.

Якщо у вас вже посаджено дуб біля під’їзної доріжки або тротуару, гарна новина: якщо ви видалите жолуді та листя до дощу, все буде добре.

Якщо ви хочете посадити дуб, найкраще вибрати відкрите місце подалі від будь-яких деталей ландшафтного дизайну, щоб позбавити себе головного болю від регулярного, трудомісткого прибирання.

