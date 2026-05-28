Хлопчика знайшли зі зв’язаними руками: з’явилися моторошні деталі вбивства у Дніпрі і темне минуле підозрюваного

Вбивство дитини у Дніпрі. / © Національна поліція Дніпропетровської області

Реклама

У Дніпрі скоїли жорстоке вбивство 11-річного хлопчика. Підозрюваного, який зґвалтував і задушив дитину, вже був судимий за вбивство та сексуальне насильство. Після звільнення його мобілізували, але він дизертирував.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у правоохоронних органах

«Підозрюваний відбував свій попередній термін до січня 2025 року. Після цього звільнився та був мобілізований. Але, за попередньою інформацією, скоїв СЗЧ», — розповіли правоохоронці.

Реклама

Деталі жорстокого вбивства

Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, підтвердив, що підозрюваний «вже раніше був судимий за вбивство та зґвалтування 6-річної дівчинки».

«Тіло знайшли зі зв’язаними руками в занедбаній будівлі. Страшно уявити, що пережила дитина перед смертю. Злочин розкрито, але маленьке життя не повернути… Цього можна було не допустити, якби дорослі приділяли дитині час. На жаль, рідні мало займались вихованням хлопчика, він часто пропускав школу, був наданий самому собі», — наголосив Нєбитов.

Вбивство 11-річного хлопчика у Дніпрі

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік зґвалтував та жорстоко вбив дитину. 11-річного школяра шукали понад добу. За даними поліції, заяву про зникнення хлопчика вони отримали увечері 27 травня, але він пішов з дому і не повернувся ще в обід 26 травня.

Правоохоронці з’ясували, що ввечері у день зникнення він зателефонував бабусі, аби повідомити, що залишиться ночувати у товариша. Втім, до нього і не потрапив. За даними поліції, під час проведення пошуків дитина вже була мертвою.

Реклама

Новини партнерів