Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
1 хв

Кремль занервував через мовчання Трампа: несподівана заява

У Кремлі поскаржилися на мовчання Трампа після погроз ударами по Києву.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Путін і Трамп. / © Associated Press

Російська Федерація нібито не передавала жодного послання від «фюрера» Володимира Путіна президентові США Дональду Трампу.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Водночас, висловився він, Москва «відповідними каналами» передала Вашингтону «рекомендації щодо переходу збройних сил РФ до систематичних ударів по об’єктах ВПК у Києві».

«Відповіді поки не було», — наголосив він.

Зауважимо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков поскаржився на США через відсутність реакції Білого дому на погрози щодо «системних ударів» по Києву. Він також додав, що нібито для Росії «пріоритетом є те попередження, яке направили».

Нагадаємо, росЗМІ заявляли, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо. Під час розмови російський посадовець нібито заявив Рубіо про нові «системні удари» РФ по Києву.

Згодом журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу заявив, що Путін через Лаврова і Рубіо передав Трампу повідомлення щодо України. Держсекретар США також заперечив повідомлення про нібито звернення Москви до Вашингтона щодо евакуації американських дипломатів із Києва.

