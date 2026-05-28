Чимало людей вважають, що перечікуючи грозу у приміщенні, їм нічого не загрожує. Але такі звичні процедури як миття рук чи похід у душ можуть бути вкрай небезпечними, якщо за вікном гримить і блискає.

Коли за вікном вирує гроза, важливо не тільки закрити вікна, а й знати, як поводитися правильно, щоб не наражатися на смертельну небезпеку. Блискавка — не просто видовищне явище природи, а потужний природний розряд, здатний завдати шкоди здоров’ю, зруйнувати техніку і навіть спровокувати пожежу.

Як пише Real Simple, один із поширених шляхів, яким блискавка може проникнути до будинку — через водопровідні труби.

Найбільше це стосується будинків із металевими трубами, проте навіть пластикові системи не гарантують повної безпеки.

Саме тому варто уникати будь-якого контакту з проточною водою під час грози: не приймати душ, не купатися у ванні, не мити руки, посуд або білизну. Після завершення грози варто зачекати принаймні 30 хвилин, перш ніж повертатися до звичних справ.

Найнебезпечніші моменти — це початок і кінець грози, коли люди найменш уважні, а ризик удару блискавки — найвищий.

Які можуть бути наслідки від удару блискавки

«Під час утворення блискавки повітря навколо нагрівається до 50 000 градусів за Фаренгейтом, що в 5 разів спекотніше, ніж на поверхні Сонця. Одразу після спалаху повітря охолоджується і швидко стискається. Це швидке розширення та звуження утворює звукову хвилю, яку ми чуємо як грім», — пояснює американська Національна служба погоди.

Блискавка може вбити різними способами. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, прямий удар найчастіше призводить до летального результату. Але також можливі ураження шкіри та опіки.

Пошкодження мозку, м’язів і очей можуть виникнути, якщо торкнутись до автомобіля або металевого предмета у момент удару блискавки в них.

Струм також може проходити крізь землю, відбиватися від людини чи предмета або навіть йти вгору від предметів, які стоять на землі.

