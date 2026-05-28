Найтяжче літо для росіян: Стерненко анонсував нові удари вглиб РФ

Росіян попередили про пекельне для них літо / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Цьогорічне літо обіцяє стати найскладнішим періодом для російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення. Українські сили готують ворогу чимало неприємних сюрпризів, які суттєво ускладнять становище армії РФ на всіх напрямках.

Про це у своєму Telegram-каналі пише громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.

Удари вглиб Росії та колапс логістики

За словами активіста, найголовніші та найболючіші події для російської армії ще навіть не починалися. Ключову ставку буде зроблено на знищення військової інфраструктури безпосередньо на території країни-агресорки та масштабну паралізацію ворожих ліній постачання.

Реклама

«Це буде найгірше і найтяжче літо для росіян. Все ще попереду. Особливо удари вглиб РФ та перерізання логістики», — наголосив Стерненко у своєму дописі.

Такі прогнози лунають на тлі дедалі частіших і результативніших атак українських дронів та ракет по нафтопереробних заводах, аеродромах і військових базах у глибокому тилу ворога. Систематичне знищення російської логістики вже зараз змушує окупантів змінювати маршрути постачання боєприпасів та пального, що послаблює їхній наступальний потенціал на фронті.

Зміна правил гри та рекордні втрати ворога

Нагадаємо, прогнози Стерненка повністю перегукуються з офіційними намірами військово-політичного керівництва. Президент Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням заявив, що вже погодив нові далекобійні удари по території Росії. Україна планує посилювати тиск, щоб у Кремлі відчули реальну ціну війни, а нафтова галузь РФ і надалі втрачала свої позиції.

Водночас війна дедалі ближче підходить до самої Росії. Завдяки швидкому нарощуванню власного виробництва безпілотників Україна пробиває оборону ворога аж до Москви та Уралу. Вітчизняні компанії щодня виготовляють сотні дронів, які здатні ефективно вражати російські НПЗ, логістику та військові об’єкти в глибокому тилу.

Реклама

Створення такої широкої зони ураження вздовж фронту змушує окупантів відсувати свої склади та маршрути постачання значно далі від передової. Через ці зміни динаміки на полі бою Росія вже кілька місяців поспіль зазнає втрат, які перевищують її мобілізаційні спроможності. За оцінками української сторони, лише протягом двох весняних місяців близько 35 тисяч росіян були вбиті або важко поранені.

Новини партнерів