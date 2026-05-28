Жінці у Харкові посеред вулиці віддали майже 200 тисяч гривень і золото

"Ворожка" виманили у жінки гроші та золото

Немишлянський районний суд міста Харкова ухвалив обвинувальний вирок щодо уродженки Бєлгородської області РФ, яка за допомогою психологічного тиску та обману заволоділа великою сумою грошей і золотими прикрасами місцевої мешканки. Зловмисниця представилась ворожкою і залякала потерпілу смертю її дитини та наполягала, що золото і гроші треба «очистити».

Про це йдеться у вироку суду.

«Ворожці» посед вулиці віддали гроші та золото

Злочин стався у Харкові в районі вулиці Плеханівської. Обвинувачена, яка вже мала дві свіжі судимості за грабіж та шахрайство у Тернополі та Одесі, помітила на вулиці раніше незнайому жінку. Намагаючись увійти в довіру, вона попросила у перехожої запальничку. Під час розмови шахрайка раптово почала розповідати факти про особисте життя жінки та заявила, що на ту накладено страшну «порчу» з цвинтаря.

Аби продемонструвати свої «здібності», зловмисниця завела налякану жертву до підвального приміщення неподалік, розбила над її головою заздалегідь куплене куряче яйце та швидко показала всередині субстанцію, схожу на землю. Після цього «ворожка» заявила, що «порча» вже перейшла на орендовану квартиру харків’янки і загрожує життю її доньки, яка страждає на тяжку форму астми. Псевдоворожка прямо наголосила: якщо негайно не провести очищення, дитина помре.

Перебуваючи у стані сильного психологічного стресу та страху за життя доньки, потерпіла викликала таксі й привезла шахрайку до своєї оселі. Там обвинувачена почала нерозбірливо шепотіти та бризкати квартиру водою. Для «завершення ритуалу на кладовищі» вона зажадала, щоб жінка віддала абсолютно всі гроші, які є в хаті, а також зняла з рук золоті обручки. Жертві пообіцяли повернути все майно того ж вечора.

Що саме видурила шахрайка: підрахунки експертів

Щиро вірячи, що невідома діє в її інтересах, потерпіла добровільно віддала:

Грошові кошти у розмірі 3000 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину становило 109 705 гривень).

Грошові кошти у розмірі 80 000 гривень .

Золоту гладку каблучку 585 проби вагою 2,01 грама (оцінену експертами у 4503 гривні).

Золотий перстень 585 проби вагою 1,49 грама з діамантом в один карат (вартість золотого брухту без урахування камінця склала 1835 гривень).

Загальна сума матеріальних збитків сягнула 196 045 гривень 04 копійки. Отримавши цінності, «ворожка» сіла в таксі та зникла. Потерпіла спробувала зателефонувати за номером телефону, який їй залишила ворожка як «номер свого сина», проте там відповіли, що таку особу не знають. Після цього ошукана жінка звернулася до поліції.

У судовому засіданні з’ясувався ще один болісний факт. Допитаний, як свідок, чоловік потерпілої розповів, що з 2022 року безпосередньо воює на передовій, захищаючи Україну від російських окупантів. Майже всю свою зарплатню він справно перераховував дружині, і саме ці фронтові заощадження та подаровані ним весільні обручки забрала підсудна. Дружина тривалий час боялася зізнатися йому про втрати, оскільки чоловік на фронті дістав кілька важких контузій.

Що сказала підозрювана

У суді підозрювана намагалася викрутитися. Вона висунула версію, що потерпіла сама підійшла до неї на ринку з проханням по ворожити, а вартість послуги нібито становила всього 1000 гривень. Вона повністю заперечувала, що брала долари та золоті прикраси з діамантом.

Проте вину підсудної повністю довели результати експертиз та оперативні дії слідчих. Уже за два дні після злочину поліція завітала з обшуком до орендованої квартири підсудної. Під матрацом її ліжка правоохоронці знайшли схованку, де лежали 800 доларів США та 50 000 гривень, а також загорнуті в поліетилен дві обручки потерпілої.

Крім того, експерти-криміналісти дослідили чашку з квартири потерпілої, де знайшли чотири чіткі відбитки. Судово-дактилоскопічна експертиза встановила, що відбиток середнього пальця правої руки та вказівного пальця лівої руки на посуді беззаперечно належать обвинуваченій. Також на залишеному в смітнику недопалку цигарки виявили сліди слини з групою крові, яка збігається з даними підсудної.

Судовий вердикт та остаточний термін

Розглянувши всі обставини справи, суд визнав позицію підсудної суто спробою уникнути кримінальної відповідальності. Судді врахували, що жінка офіційно не працює, не має постійного місця реєстрації, заперечує провину і не виявила жодного жалю до родини військового.

Немишлянський районний суд Харкова ухвалив:

Підозрювану визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, що завдало значної шкоди). За цим епізодом призначити їй 2 роки і 6 місяців позбавлення волі. На підставі статей 70 та 72 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим за попередніми вироками судів Одеси та Тернополя, остаточно призначити їй покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді застави в сумі 60 560 гривень залишити без змін до набрання вироком чинності, після чого повернути ці гроші заставодавцю. Цивільний позов задовольнити частково: стягнути із засудженої на користь потерпілої 105 949 гривень 80 копійок матеріальних збитків (це залишок суми, яка не була вилучена під час обшуку) та 50 000 гривень моральної компенсації за пережиті страждання. Стягнути із засудженої в дохід держави 3775 гривень за проведення товарознавчої та дактилоскопічної експертиз.

Щодо речових доказів, то вилучені під час обшуків золоту каблучку, перстень із діамантом, а також знайдені під матрацом 50 000 гривень, 4500 гривень та 800 доларів США, які наразі перебували на зберіганні у «Приватбанку», суд ухвалив офіційно повернути законній власниці — потерпілій дружині військового. Мобільний телефон Samsung повернули засудженій, а відбитки пальців на стрічках та недопалки — наказано знищити.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Харківського апеляційного суду.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

