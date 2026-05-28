Женщине в Харькове посреди улицы отдали почти 200 тысяч гривен и золото

"Гадалка" выманили у женщины деньги и золото

Немышлянский районный суд города Харькова вынес обвинительный приговор в отношении уроженки Белгородской области РФ, которая с помощью психологического давления и обмана завладела крупной суммой денег и золотыми украшениями местной жительницы. Злоумышленница представилась гадалкой и запугала потерпевшую смертью ее ребенка и настаивала, что золото и деньги надо «очистить».

Об этом говорится в приговоре суда.

«Ворожке» посед улицы отдали деньги и золото

Преступление произошло в Харькове в районе улицы Плехановской. Обвиняемая, которая уже имела две свежие судимости за грабеж и мошенничество в Тернополе и Одессе, заметила на улице ранее незнакомую женщину. Пытаясь войти в доверие, она попросила у прохожей зажигалку. Во время разговора мошенница внезапно начала рассказывать факты о личной жизни женщины и заявила, что на ту наложена страшная «порча» с кладбища.

Чтобы продемонстрировать свои «способности», злоумышленница завела напуганную жертву в подвальное помещение неподалеку, разбила над ее головой заранее купленное куриное яйцо и быстро показала внутри субстанцию, похожую на землю. После этого «гадалка» заявила, что «порча» уже перешла на съемную квартиру харьковчанки и угрожает жизни ее дочери, которая страдает тяжелой формой астмы. Псевдоворожка прямо подчеркнула: если немедленно не провести очистку, ребенок умрет.

Находясь в состоянии сильного психологического стресса и страха за жизнь дочери, потерпевшая вызвала такси и привезла мошенницу в свой дом. Там обвиняемая начала неразборчиво шептать и брызгать квартиру водой. Для «завершения ритуала на кладбище» она потребовала, чтобы женщина отдала абсолютно все деньги, которые есть в доме, а также сняла с рук золотые кольца. Жертве пообещали вернуть все имущество в тот же вечер.

Что именно выманила мошенница: подсчеты экспертов

Искренне веря, что неизвестная действует в ее интересах, потерпевшая добровольно отдала:

Денежные средства в размере 3000 долларов США (что по официальному курсу НБУ на момент совершения преступления составляло 109 705 гривен).

Денежные средства в размере 80 000 гривен .

Золотое гладкое кольцо 585 пробы весом 2,01 грамма (оцененное экспертами в 4503 гривны).

Золотое кольцо 585 пробы весом 1,49 грамма с бриллиантом в один карат (стоимость золотого лома без учета камня составила 1835 гривен).

Общая сумма материального ущерба составила 196 045 гривен 04 копейки. Получив ценности, «гадалка» села в такси и скрылась. Потерпевшая попыталась позвонить по номеру телефона, который ей оставила гадалка как «номер своего сына», однако там ответили, что такую личность не знают. После этого обманутая женщина обратилась в полицию.

В судебном заседании выяснился еще один болезненный факт. Допрошенный, как свидетель, муж потерпевшей рассказал, что с 2022 года непосредственно воюет на передовой, защищая Украину от российских оккупантов. Почти всю свою зарплату он исправно перечислял жене, и именно эти фронтовые сбережения и подаренные им свадебные кольца забрала подсудимая. Жена долгое время боялась признаться ему о потерях, поскольку муж на фронте получил несколько тяжелых контузий.

Что сказала подозреваемая

В суде «гадалка» пыталась выкрутиться. Она выдвинула версию, что потерпевшая сама подошла к ней на рынке с просьбой по гадать, а стоимость услуги якобы составляла всего 1000 гривен. Она полностью отрицала, что брала доллары и золотые украшения с бриллиантом.

Однако вину подсудимой полностью доказали результаты экспертиз и оперативные действия следователей. Уже через два дня после преступления полиция пришла с обыском в арендованную квартиру подсудимой. Под матрасом ее кровати правоохранители нашли тайник, где лежали 800 долларов США и 50 000 гривен, а также завернутые в полиэтилен два кольца потерпевшей.

Кроме того, эксперты-криминалисты исследовали чашку из квартиры потерпевшей, где нашли четыре четких отпечатка. Судебно-дактилоскопическая экспертиза установила, что отпечаток среднего пальца правой руки и указательного пальца левой руки на посуде безоговорочно принадлежат обвиняемой. Также на оставленном в мусорнике окурке сигареты обнаружили следы слюны с группой крови, которая совпадает с данными подсудимой.

Судебный вердикт и окончательный срок

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал позицию подсудимой сугубо попыткой избежать уголовной ответственности. Судьи учли, что женщина официально не работает, не имеет постоянного места регистрации, отрицает вину и не проявила никакого сострадания к семье военного.

Немышлянский районный суд Харькова постановил:

Подозреваемую признать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, причинившее значительный ущерб). По этому эпизоду назначить ей 2 года и 6 месяцев лишения свободы. На основании статей 70 и 72 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим по предыдущим приговорам судов Одессы и Тернополя, окончательно назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. Меру пресечения в виде залога в сумме 60 560 гривен оставить без изменений до вступления приговора в силу, после чего вернуть эти деньги залогодателю. Гражданский иск удовлетворить частично: взыскать с осужденной в пользу потерпевшей 105 949 гривен 80 копеек материального ущерба (это остаток суммы, которая не была изъята во время обыска) и 50 000 гривен моральной компенсации за пережитые страдания. Взыскать с осужденной в доход государства 3775 гривен за проведение товароведческой и дактилоскопической экспертиз.

Что касается вещественных доказательств, то изъятые во время обысков золотое кольцо, кольцо с бриллиантом, а также найденные под матрасом 50 000 гривен, 4500 гривен и 800 долларов США, которые сейчас находились на хранении в «Приватбанке», суд постановил официально вернуть законной владелице — потерпевшей жене военного. Мобильный телефон Samsung вернули осужденной, а отпечатки пальцев на лентах и окурки — приказано уничтожить.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней в Харьковский апелляционный суд.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

