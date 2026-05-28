Общество
75
1 мин

Принцесса Елизавета окончила Гарвард: новые фото с церемонии вручения дипломов

Наследница бельгийского престола окончила двухлетний курс обучения в Гарвардской школе Кеннеди и сегодня у студентов-выпускников состоялась церемония вручения дипломов.

Ольга Кузьменко
Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Getty Images

На новых снимках можно увидеть, как принцесса Елизавета и ее однокурсники празднуют это событие с надувными шарами на общеуниверситетском торжестве в Гарвардском дворе.

Одета принцесса была в шелковый сарафан от французского бренда Maje с мелким цветочным принтом и обута в туфли-лодочки оттенка бордо на невысоких каблуках от этого же бренда, а в руках держала сумку Lady Dior, которую одолжила из гардероба своей матери королевы Матильды.

Королева Матильда, принцесса Елизавета, король Филипп / © Getty Images

Образ принцессы дополняли солнцезащитные очки в черепаховой оправе от Ray Ban. Серьги от Bamboleira и кольцо на пальце от Christine Bekaert.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Мать принцессы — королева Матильда — была в желтом трикотажном платье от Natan Couture, в руках несла нюдовую сумку от Dior и была в солнцезащитных очках Longchamp. Образ королева дополнила золотыми серьгами nunu.bcn и широкий золотой браслет Christine Bekaert.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какое будущее ждет принцессу Елизавету после окончания этого учебного заведения.

