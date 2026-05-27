В белом луке и золотых украшениях: принцесса Елизавета устроила фотосессию в честь завершения учебы
Принцесса Бельгии Елизавета заканчивает двухлетний курс обучение в Гарварде, в США.
Королевский дворец уже сообщил, что наследница престола готовится к выпускному, а ее родители – король Филипп и королева Матильда – уже отправились в США, чтобы присутствовать на нем.
Вчера принцессе устроили фотосессию в окрестностях Гарварда перед церемонией вручения дипломов.
«Завтра важный день: принцесса Елизавета официально окончит Гарвардскую школу Кеннеди! Она показала нам некоторые места, которые повлияли на ее повседневную жизнь в течение двух лет учебы в Гарвардском университете», - говорится в подписи под снимками, которыми уже успела поделиться королевская семья.
На фотосессии Елизавета появилась в белом коротком топе и юбке длины миди, обула туфли-лоферы, а на плече у нее висела кожаная сумка на ремешке. У принцессы были распущены волосы, на шее была подвеска с сердцем, а в ушах крупные золотые серьги-кольца, также она надела солнцезащитные очки.
Ранее, напомним, мы рассказывали о том, какое будущее ждет наследницу бельгийского престола в ближайшее время.