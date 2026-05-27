Надо покупать платья с пайетками: японская теннисистка Наоми Осака удивила образом на корте
Спортсменка привлекла внимание нарядом на чемпионате во Франции.
Четырехкратная победительница турниров Большого шлема Наоми Осака поразила публику на Roland Garros эффектным двухкомпонентным нарядом перед своей победой в первом круге Открытого чемпионата Франции над немкой Лаурой Зигемунд.
Осака вышла на корт в черном корсете и соответствующей плиссированной юбке с каскадными складками.
Ее образ был дополнен золотым платьем от Nike, украшенным полосками из пайеток, которое сияло под парижским солнцем.
Осака в последнее время часто привлекает внимание своим стилем как на корте, так и вне его — в частности на US Open, на Australian Open и на Met Gala.
28-летняя спортсменка позже добавила на пресс-конференции: «Мне кажется, что (этот образ) — это отсылка к Франции и кутюру, который мне очень нравится».