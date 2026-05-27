Шоу-бизнес
294
1 мин

Надо покупать платья с пайетками: японская теннисистка Наоми Осака удивила образом на корте

Спортсменка привлекла внимание нарядом на чемпионате во Франции.

Наоми Осака / © Getty Images

Четырехкратная победительница турниров Большого шлема Наоми Осака поразила публику на Roland Garros эффектным двухкомпонентным нарядом перед своей победой в первом круге Открытого чемпионата Франции над немкой Лаурой Зигемунд.

Осака вышла на корт в черном корсете и соответствующей плиссированной юбке с каскадными складками.

Ее образ был дополнен золотым платьем от Nike, украшенным полосками из пайеток, которое сияло под парижским солнцем.

Осака в последнее время часто привлекает внимание своим стилем как на корте, так и вне его — в частности на US Open, на Australian Open и на Met Gala.

28-летняя спортсменка позже добавила на пресс-конференции: «Мне кажется, что (этот образ) — это отсылка к Франции и кутюру, который мне очень нравится».

