Число пострадавших после атаки РФ на Одесскую область резко возросло: среди пострадавших дети

Последствия удара по Одессе / © Думская

Количество пострадавших после российской атаки по Одесскому району возросло до 11. Среди них двое детей в возрасте 11 и 12 лет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, восьмерых пострадавших госпитализировали. Среди пострадавших — шесть мужчин, три женщины и двое детей.

У людей диагностировали осколочные ранения, ожоги, акубаротравмы, ранения конечностей, черепно-мозговые травмы, а также острые стрессовые реакции. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Следствия ударов по Одессе.

"Медики оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил Кипер.

В ГСЧС ранее информировали о восьми пострадавших, среди которых был один ребенок. Из-за атаки повреждены зоомагазин, отделение почты, магазин с алкогольными напитками и легковые автомобили.

На месте попадания возник масштабный пожар площадью 1700 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание. Также на месте работали психологи ГСЧС.

В службе сообщили, что в результате пожара в зоомагазине погиб пес.

Атака на Одессу 27 мая - что известно

В среду 27 мая российская армия запустила по Украине беспилотники. Одним из направлений атаки стала Одесщина.

Воздушная тревога в Одессе и области продолжалась с 12:09 до 13:14. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении враждебных БПЛА в направлении города. Местные медиа сообщали, что дроны фиксировались в нескольких районах областного центра.

