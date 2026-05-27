Дроны атаковали областной центр: попали в жилые дома и магазины, есть пострадавшие — все детали (видео, фото)
Российский дрон попал в торговый центр в Одессе — возникли мощные пожары.
В среду 27 мая российская армия запустила по Украине БпЛА. В частности, под прицелом находилась Одесса. В городе произошли попадания. Есть потерпевшие.
Что известно о последствиях атаки в Одессу, читайте в материале ТСН.ua.
Воздушная тревога в Одессе и регионе, во время которой произошла атака, продолжалась с 12:09 до 13:14. ПС ВСУ информировали о беспилотниках в направлении города. Местные медиа писали, что дроны фиксировались в нескольких районах областного центра.
Что известно об атаке на Одессу
Корреспонденты «Укринформ» сообщили, что дрон попал в торговый центр, где размещаются магазины и отделения «Новой почты». Загорелись автомобили, которые были припаркованы рядом.
Местные ресурсы «Труха Одесса» и «Думская» сообщают, что на месте «прилета» возник мощный пожар в помещении ТЦ. Горят магазины, расположенные в его помещении.
Атака на Одессу — какие последствия
Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что россияне ударили по гражданским объектам Одесского района.
«Враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру нашего региона», — подчеркнул чиновник.
По его словам, в результате попадания беспилотника были повреждены жилые дома, отделение «Новой почты» и продовольственный магазин, загорелись автомобили.
Что известно о пострадавших
По данным властей, в Одессе были травмированы четыре человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет.
«Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — подчеркнул Кипер.
Как сообщалось, также сегодня посреди дня Россия ударила баллистикой по Днепру. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, запущенной по городу. По данным властей, обошлось без пострадавших.
Кроме того, утром под атакой дронов находился запад Украины. Беспилотники фиксировали во Львовской и Черновицкой областях.