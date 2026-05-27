Дым после взрывов. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В среду 27 мая российская армия запустила по Украине БпЛА. В частности, под прицелом находилась Одесса. В городе произошли попадания. Есть потерпевшие.

Воздушная тревога в Одессе и регионе, во время которой произошла атака, продолжалась с 12:09 до 13:14. ПС ВСУ информировали о беспилотниках в направлении города. Местные медиа писали, что дроны фиксировались в нескольких районах областного центра.

Что известно об атаке на Одессу

Корреспонденты «Укринформ» сообщили, что дрон попал в торговый центр, где размещаются магазины и отделения «Новой почты». Загорелись автомобили, которые были припаркованы рядом.

Местные ресурсы «Труха Одесса» и «Думская» сообщают, что на месте «прилета» возник мощный пожар в помещении ТЦ. Горят магазины, расположенные в его помещении.

Дата публикации 13:38, 27.05.26

Атака на Одессу — какие последствия

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что россияне ударили по гражданским объектам Одесского района.

«Враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру нашего региона», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате попадания беспилотника были повреждены жилые дома, отделение «Новой почты» и продовольственный магазин, загорелись автомобили.

Атака на Одессу 27 мая. Фото: Олег Кипер.

Атака РФ по торговому центру в Одессе. / © Думская

Что известно о пострадавших

По данным властей, в Одессе были травмированы четыре человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

«Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — подчеркнул Кипер.

Как сообщалось, также сегодня посреди дня Россия ударила баллистикой по Днепру. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, запущенной по городу. По данным властей, обошлось без пострадавших.

Кроме того, утром под атакой дронов находился запад Украины. Беспилотники фиксировали во Львовской и Черновицкой областях.

