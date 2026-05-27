Буря сносит с ног людей и валит деревья, а на дорогах потоп: Украину накрыло мощное ненастье (видео)
Мощный ураган, грозы и град охватили несколько областей Украины. Местные жители публикуют видео последствий стихии.
Украиной прокатилась волна мощной непогоды. В разных регионах фиксируют сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер и поваленные деревья. Кое-где стихия уже вызвала проблемы на дорогах и перебои с движением транспорта.
Об этом сообщают местные жители и службы сразу нескольких областей страны.
Дожди, град, пылевая буря
В Винницкой области непогода сопровождается не только дождями и градом, но и пылевой бурей. В Гайсине очевидцы сообщают о сильном граде, а в отдельных районах области из-за шквального ветра ухудшилась видимость на дорогах.
Сложная ситуация также на трассе между Хмельницким и Каменцем Подольским. Из-за урагана деревья падали прямо на проезжую часть, усложняя движение транспорта.
Ветер валит деревья
В Житомирской области спасатели предупреждают об опасности из-за сильных порывов ветра и возможного падения деревьев.
Тем временем в Черкасской области ликвидировать последствия непогоды пришлось полицейским. На одном из участков дороги дерево перекрыло движение транспорта, поэтому правоохранитель собственноручно распилил его, чтобы возобновить проезд.
На западе грозы и шквальный ветер людей сносит с ног
Не лучше ситуация и на западе страны. Во Львове и области бушуют грозы, сильные дожди, град и шквальный ветер. Местные жители публикуют в соцсетях видео с подтопленными улицами и свергнутыми ветвями.
В Тернополе непогода также набирает обороты. По словам очевидцев, порывы ветра настолько сильны, что буквально сбивают людей с ног.
Синоптики призывают украинцев осторожничать, не парковать авто под деревьями и избегать пребывания вблизи рекламных щитов и линий электропередач во время непогоды.
В Ивано-Франковске упали деревья на череде улиц.
«Аварийные службы будут работать! Пишите, где есть еще такие случаи», — призвал мэр Руслан Марцинкив.
Напомним, по прогнозу синоптиков в Украине и завтра, 28 мая, ощутимо похолодает, ведь идет холодный фронт.
Синоптикиня Наталья Диденко предупредила о локальных дождях, сильном ветре и температуре до +15…+19 градусов в большинстве областей.