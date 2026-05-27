Буря зносить з ніг людей і валить дерева, а на дорогах потоп: Україну накрила потужна негода (відео)

Негода / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Україною прокотилася хвиля потужної негоди. В різних регіонах фіксують сильні зливи, грози, град, шквальний вітер і повалені дерева. Подекуди стихія вже спричинила проблеми на дорогах та перебої з рухом транспорту.

Про це повідомляють місцеві жителі та служби одразу декількох областей країни.

Дощі, град і пилова буря

На Вінниччині негода супроводжується не лише дощами та градом, а й пиловою бурею. У Гайсині очевидці повідомляють про сильний град, а в окремих районах області через шквальний вітер погіршилася видимість на дорогах.

Складна ситуація також на трасі між Хмельницьким і Кам’янцем-Подільським. Через буревій дерева падали просто на проїжджу частину, ускладнюючи рух транспорту.

Дата публікації 15:20, 27.05.26

Вітер валить дерева

На Житомирщині рятувальники попереджають про небезпеку через сильні пориви вітру та можливе падіння дерев.

Тим часом на Черкащині ліквідовувати наслідки негоди довелося поліцейським. На одній із ділянок дороги дерево перекрило рух транспорту, тож правоохоронець власноруч розпиляв його, щоб відновити проїзд.

На заході грози та шквальний вітер — людей зносить з ніг

Не краща ситуація і на заході країни. У Львові та області вирують грози, сильні дощі, град і шквальний вітер. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео з підтопленими вулицями та поваленими гілками.

У Тернополі негода також набирає обертів. За словами очевидців, пориви вітру настільки сильні, що буквально збивають людей з ніг.

Синоптики закликають українців бути обережними, не паркувати авто під деревами та уникати перебування поблизу рекламних щитів і ліній електропередач під час негоди.

В Івано-Франківську впали дерева на низці вулиць.

Івано-Франківськ 27 травня Фото Руслан Марцінків

«Аварійні служби будуть працювати! Пишіть, де ще є такі випадки», — закликав мер Руслан Марцінків.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків в Україні і завтра, 28 травня, відчутно похолодає, адже йде холодний фронт.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про локальні дощі, сильний вітер і температуру до +15…+19 градусів у більшості областей.

