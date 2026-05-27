Удар по Севастополю: ЗСУ знищили штаб авіації, а ППО окупантів влучно промахнулась

Штаб авіації ЧФ РФ у Севастополі після прильоту Джерело: «Кримський вітер»

В окупованому Севастополі українські захисники уразили будівлю штабу авіації російського флоту. Тим часом окупанти намагалися відбити атаку, але їхня зенітна ракета збилася з курсу і поцілила у будівлю банку.

Про це пише «Кримський вітер».

Як повідомляє паблік із посиланням на місцевих жителів, влучання припало на будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту РФ, що розташована на вулиці Гоголя. Цей об’єкт окупанти почали використовувати як основний орган управління після того, як раніше було знищено головний штаб флоту. Будівля майже повністю вигоріла, вціліли лише вікна у підвалі, хоча і вони вкриті сажею.

Наслідки удару підтвердив і призначений Кремлем окупаційний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, місто зазнало комбінованої атаки, попередньо із застосуванням ракет Storm Shadow. Він зазначив, що на вулиці Гоголя постраждала «адміністративна будівля, яка давно не використовувалася», а на площі Ластовій ракета влучила у Південне управління Центробанку, де загорівся дах.

Проте очевидці стверджують, що у будівлю відділення Центробанку РФ насправді прилетіла ракета російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир», яка пройшла занадто низько і відхилилася від курсу. Тим часом територію біля знищеного штабу ВПС росіяни повністю перекрили.

Як пише «Кримський вітер», у дворі розгорнули супутникову антену, поруч стояв військовий позашляховик «Тигр», а до військових вантажівок «Урал» активно складали великі чорні мішки — ймовірно, з документами або тілами тих, хто перебував усередині на момент прильоту.

Росія масово закриває небо через українські атаки

Успішні удари ЗСУ та регулярні нальоти безпілотників викликають серйозне занепокоєння у керівництва РФ, змушуючи окупантів обмежувати польоти над своєю територією. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російська влада суттєво обмежила використання повітряного простору навколо Москви, встановивши заборону на польоти цивільних літаків у московській зоні на висотах до 5100 метрів. Ці обмеження поширюються на західний кордон з Білоруссю, північний кордон із зоною Санкт-Петербурга та східний — із зонами Єкатеринбурга і Самари.

Російські мілблогери відверто визнають, що такі жорсткі заборони стали прямим наслідком успішних атак українських дронів та системних провалів протиповітряної оборони РФ, яка часто не здатна відрізнити власні літаки від ворожих безпілотників. В ISW наголошують, що Росія не змогла надійно захиститися від посилених ударів у глибокий тил. Збройні сили України продовжують майстерно користуватися перевагами перевантаженої російської ППО, регулярно атакуючи важливі об’єкти на території країни-агресорки.

Паніка та страх нових нальотів охоплюють не лише столичний регіон РФ, але й віддалені області. Зокрема, російська влада була змушена вперше закрити аеропорт Калінінграда через повідомлення про загрозу БпЛА. Офіційно «Росавіація» ввела тимчасові обмеження на прибуття та вильоти з невстановлених причин заради «безпеки польотів».

Водночас місцеві засоби масової інформації Калінінграда підтвердили, що у місті вперше в історії було активовано систему попередження про дрони. Американські аналітики додають, що російські чиновники досі не змогли чітко пояснити причину спрацювання тривоги, що лише підсилює загальну атмосферу розгубленості серед окупантів.

