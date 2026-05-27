Яким знакам зодіаку в червні 2026 року посміхнеться удача

На тлі загальної турбулентності першої половини червня саме Тельці, Раки та Леви отримують реальні переваги. Їхні стихії та темп природно збігаються з ключовими астрологічними процесами червня, тож обставини складаються для них гармонійніше, а потрібні люди та можливості з’являються вчасно й без зайвих перешкод, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Тельці: стійкість, подарунки долі та довгоочікуване полегшення

Для Тельців червень стає часом внутрішнього видиху. Після місяців напруження, спричиненого рухом Урана по сусідньому знаку, простір нарешті дає їм змогу відчути стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Від 5 до 16 червня формується напружена конфігурація за участю Урана, але Тельці опиняються осторонь від її прямого удару. На тлі хаотичних процесів навколо вони зберігають здатність діяти спокійно, послідовно і без зайвих емоцій. Це робить їх своєрідною «точкою опори» для інших людей, а також приносить повагу, підтримку і нові пропозиції.

Особливо сприятливим стає період після 13 червня, коли Венера входить у знак Лева. Для Тельців це аспект, який посилює почуття цінності, допомагає проявити себе у творчості, роботі та особистому житті. Венера (управитель Тельця) дає їм можливість поліпшити фінансову ситуацію, отримати подарунки, бонуси, пропозиції, а також зміцнити стосунки.

Тельці в червні немов повертаються до себе — до своїх бажань, потреб, тілесності, задоволення від життя. Їхня енергія стає привабливою, а рішення — мудрими і своєчасними.

Раки: емоційна сила, підтримка Всесвіту та нові можливості

Для Раків червень — один із найважливіших місяців року. Уже 1 червня Меркурій входить у їхній знак, роблячи думки глибшими, розмови — значущішими, а інтуїцію — особливо точною. Усе, що пов’язане з домом, сім’єю, минулим, внутрішньою безпекою й особистими кордонами, виходить на перший план і приносить важливі усвідомлення.

9 червня Венера з’єднується з Юпітером у Раку — це одне з найтепліших і найсприятливіших з’єднань місяця. Воно приносить:

емоційну підтримку,

зміцнення стосунків,

поліпшення фінансової ситуації,

допомогу від потрібних людей,

відчуття, що світ стає м’якшим.

Це час, коли Раки можуть отримати те, про що давно мріяли: визнання, кохання, увагу, можливість відновити сили або почати новий етап в особистому житті.

21 червня Сонце входить у їхній знак і настає літнє сонцестояння. Від цього дня відкривається зодіакальний місяць Рака і посилює їхній вплив на події. Простір починає підлаштовуватися під їхній ритм, а не навпаки. Раки стають головними героями місяця — їх чують, їх підтримують, їхні рішення виявляються правильними.

У червні життя представників знака Рака наповнюється позитивом, теплом і новими можливостями. Це час, коли можна будувати плани, зміцнювати зв’язки, наводити лад у справах, розвивати важливі стосунки і повертати собі внутрішній баланс.

Леви: яскравість, визнання і потужне зростання енергії

Для Левів червень — місяць пробудження. Після тривалого періоду внутрішньої роботи та емоційних коливань простір нарешті відкриває їм дорогу вперед.

13 червня Венера входить у знак Лева — і це момент, коли їхня енергія починає сяяти. Венера приносить:

привабливість,

увагу оточення,

зростання популярності,

творче натхнення,

поліпшення стосунків,

фінансові можливості.

У червні Леви виявляють себе яскраво і харизматично, легко опиняючись у центрі уваги. Їхні ідеї знаходять відгук, а бажання — підтримку. Це час, коли можна сміливо заявляти про себе, виходити в публічний простір, розпочинати творчі проєкти, оновлювати стиль, змінювати імідж.

28 червня Марс входить у Близнята, створюючи для Левів потужний потік енергії, пов’язаний зі спілкуванням, новими контактами, поїздками, переговорами. Вони відчувають прилив сил, бажання діяти, розширювати горизонти і пробувати нове.

А 30 червня Юпітер входить у знак Лева — і це подія, яка змінює все. Починається річний цикл зростання, удачі, розширення можливостей, визнання й особистого успіху. Леви входять в один із найсильніших періодів свого життя.

Червень стає для них дверима в абсолютно новий етап — яскравий, впевнений і наповнений перспективами.

У той час як багато знаків проходять через напружені процеси Тельці, Раки і Леви опиняються в зоні підтримки.

Їхня енергія гармонує з головними транзитами місяця, а простір немов відкриває перед ними шлях.

Тельці отримують стійкість, подарунки долі і можливість зміцнити своє становище.

Раки входять у період емоційної сили, любові, підтримки і важливих особистих рішень.

Леви прокидаються, сяють, привертають увагу і починають новий цикл зростання, який стане одним із найбільш значущих у їхньому житті.

У червні 2026 року саме ці три знаки можуть сміливо рухатися вперед, довіряючи собі, своїм почуттям і тим можливостям, які відкриваються майже на кожному кроці.

