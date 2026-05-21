Що зірки нам пророкують: гороскоп на червень 2026 року

Гороскоп на червень 2026 року / © Associated Press

Це місяць переходу між двома абсолютно різними станами. Простір поступово відходить від швидкої, перевантаженої інформацією енергії Близнят до більш емоційного, чутливого і доленосного періоду Рака, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Уже 1 червня о 14:56 (gmt+3) Меркурій входить у знак Рака, де пізніше розгорнеться в ретроградний рух. Думки стають глибшими та емоційнішими, а розмови дедалі частіше торкаються тем сім’ї, минулого, внутрішньої безпеки та спогадів. Люди починають інакше сприймати інформацію: все сказане сильніше зачіпає почуття, а старі теми поступово повертаються в життя, потребуючи уваги та переосмислення.

Наступного дня, 2 червня, Сонце утворює секстиль із Сатурном. Після емоційного початку місяця з’являється можливість зібратися, навести лад у справах і вибудувати зрозуміліший план дій. Цей аспект допомагає утримувати стійкість навіть на тлі загального напруження і дає здатність ухвалювати рішення без зайвої метушні.

Але вже 4 червня Меркурій формує квадрат із Нептуном, і інформаційний простір стає значно хаотичнішим. Зростає кількість чуток, недомовленостей, плутанини та емоційних реакцій. У такі дні людям складніше відокремлювати факти від припущень, а розмови нерідко призводять до непорозумінь. Посилюються вразливість, чутливість до слів і схильність сприймати те, що відбувається, занадто суб’єктивно.

Від 5 до 16 червня Уран входить у напружену конфігурацію «тау-квадрат» із Місячними Вузлами — і це один із найнестабільніших періодів місяця. Уран пов’язаний з архетипом Пробуджувача і Руйнівника старих схем. Він приносить різкі зміни, несподівані новини, прагнення до свободи та ситуації, які буквально вибивають ґрунт з-під ніг. Місячні Вузли додають тому, що відбувається, відчуття доленосності, тому багато подій цього періоду сприйматимуться як точки розвороту.

На колективному рівні зростає напругженість у міжнародних процесах, інформаційному полі, питаннях технологій, транспорту і комунікацій. Старі системи починають давати збої, а звичні сценарії перестають працювати так, як раніше. Багато хто відчує, що життя вимагає швидких рішень і не дає змоги залишатися в колишньому стані.

9 червня формується одразу кілька важливих аспектів. Меркурій із Близнятами утворює квадрат із Сатурном в Овні, створюючи відчуття тиску, обмежень і складнощів у переговорах. Розмови стають жорсткішими, плани наштовхуються на перешкоди, а будь-які затримки викликають подразнення швидше, ніж зазвичай.

Але цього ж дня Венера з’єднується з Юпітером у знаку Рака — і це одне з найкрасивіших і найтепліших з’єднань червня. На тлі загальної нестабільності з’являється бажання турботи, емоційної близькості, підтримки та справжнього душевного зв’язку. Посилюються сімейні теми, бажання бути поряд із близькими людьми, зміцнювати стосунки й створювати простір, у якому є відчуття безпеки й довіри.

Від 9 до 11 червня Сонце перебуває в опозиції з Ліліт, а точний аспект формується 10 червня. Цей період посилює емоційну напруженість і виводить назовні приховані конфлікти, внутрішні суперечності та накопичені образи. Люди стають більш чутливими до критики, тиску та спроб контролю. Усе, що довго залишалося всередині, починає проявлятися набагато різкіше.

13 червня о 13:47 Венера входить у знак Лева, і водночас змінюється атмосфера у стосунках. Після емоційної м’якості Рака приходить бажання яскравості, уваги, гарних жестів і відкритого вияву почуттів. Венера у Леві посилює прагнення подобатися, привертати увагу, демонструвати свої почуття й отримувати емоційну віддачу у відповідь. На перший план виходять теми популярності, особистого бренду, творчості та публічності.

15 червня о 05:54 відбувається молодик у 24° Близнят на тлі секстиля Венери з Ураном. Цей молодик відкриває новий інформаційний цикл і приносить несподівані знайомства, різкі повороти в спілкуванні, раптові новини та пропозиції, здатні швидко змінити плани. Зростає потяг до поїздок, нових контактів, навчання та пошуку зовсім інших можливостей.

17 червня Венера утворює тригон із Нептуном — аспект романтики, натхнення, мистецтва і красивих емоцій. Це дні підвищеної чутливості, коли музика, слова, атмосфера і спогади сприймаються особливо глибоко. Люди частіше ідеалізують почуття, згадують минуле і шукають емоційного тепла.

Але цього ж дня починає формуватися опозиція Венери з Плутоном, точний аспект якої припадає на 18 червня. І тут романтика з’єднується з напруженістю. На поверхню виходять теми ревнощів, контролю, емоційної залежності та прихованих переживань. Почуття стають інтенсивнішими, а стосунки проходять перевірку на міцність.

Від 19 червня і до кінця місяця зберігається фон секстиля Меркурія з Марсом в орбісі 1°, хоча точного аспекту не буде. Це енергетичне тло робить людей активнішими, прискорює переговори, поїздки, обмін інформацією і допомагає швидше ухвалювати рішення. Зростає динаміка спілкування і бажання діяти без тривалих пауз.

21 червня об 11:25 відбувається Літнє Сонцестояння — одна з головних астрологічних точок року. Сонце входить у знак Рака, і простір різко змінює настрій. Після повітряної та рухомої енергії Близнят починається період, пов’язаний із домом, сім’єю, внутрішньою опорою, емоційною безпекою та особистими кордонами. Багато хто починає більше уваги приділяти своєму оточенню, близьким людям і питанням майбутнього.

25 червня Венера утворює тригон із Сатурном, допомагаючи зміцнювати стосунки і переводити почуття в стабільнішу форму. Цей аспект сприятливий для серйозних рішень, розмов про майбутнє, оформлення спілок і будь-яких кроків, пов’язаних із надійністю і довготривалими планами.

Але вже 26 червня Сонце формує квадрат із Нептуном, і емоційний фон знову стає більш розмитим. Посилюється втома, чутливість до чужого впливу, бажання втекти від складної реальності або ідеалізувати те, що відбувається. У такі дні особливо важливо не ухвалювати рішень під впливом емоцій або красивих обіцянок.

28 червня Марс утворює секстиль із Юпітером — аспект активності, руху і прагнення до розширення можливостей. Він дає приплив енергії, бажання діяти сміливіше і швидше просуватися вперед. А вже о 22:30 Марс входить у знак Близнят, різко прискорюючи загальний ритм життя. Зростає кількість поїздок, новин, спілкування, перемовин і ситуацій, де доведеться швидко реагувати на те, що відбувається.

30 червня о 08:52 Юпітер входить у знак Лева до липня 2027 року. Завершується великий цикл, пов’язаний з емоційною опорою, сімейними питаннями і пошуком стійкості. Розпочинається зовсім інший період — яскравіший, публічніший і орієнтованіший на самореалізацію, творчість, лідерство і бажання заявити про себе максимально відкрито.

І на завершення місяця — ще одна потужна кульмінація. 30 червня о 02:57 відбувається повня у 9° Козорога. Вона підбиває підсумки всьому, що відбувалося в червні, і показує результати ухвалених рішень. Козоріг пов’язаний із відповідальністю, кар’єрою, системою, статусом і вмінням витримувати тиск обставин. Тому кінець місяця змушує тверезо подивитися на своє становище, оцінити реальні здобутки й зрозуміти, які процеси мають міцний фундамент, а що вже неможливо утримувати в колишньому вигляді.

