У білій сукні-русалці і з довгим шарфом-краваткою: Демі Мур на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур відвідала прем’єру фільму «Чоловік, якого я кохаю» (The Man I Love, 2026) від режисера Айри Сакса, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

Акторка з’явилася на червоній доріжці у білій сукні по фігурі фасону «русалка», з принтом розрізаного дерева, американською проймою, високою горловиною, білими ґудзиками по всій довжині і невеликим шлейфом. У ній зірка мала стрункий і гарний вигляд.

Аутфіт Демі доповнила довгим чорним шовковим шарфом-краваткою, який зав’язала на шиї.

Рівне волосся Мур спадало їй на спину. У макіяжі вона зробила акцент на очах, а вуха прикрасила масивними діамантовими сережками.

Нагадаємо, Демі Мур минулого разу вийшла на червону доріжку у чорному асиметричному вбранні зі страусиним пір’ям з колекції Gucci Resort 2027.

