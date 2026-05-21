У білій сукні-русалці і з довгим шарфом-краваткою: Демі Мур на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
63-річна акторка продовжує свій модний марафон на Каннському кінофестивалі.
Демі Мур відвідала прем’єру фільму «Чоловік, якого я кохаю» (The Man I Love, 2026) від режисера Айри Сакса, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.
Акторка з’явилася на червоній доріжці у білій сукні по фігурі фасону «русалка», з принтом розрізаного дерева, американською проймою, високою горловиною, білими ґудзиками по всій довжині і невеликим шлейфом. У ній зірка мала стрункий і гарний вигляд.
Аутфіт Демі доповнила довгим чорним шовковим шарфом-краваткою, який зав’язала на шиї.
Рівне волосся Мур спадало їй на спину. У макіяжі вона зробила акцент на очах, а вуха прикрасила масивними діамантовими сережками.
Нагадаємо, Демі Мур минулого разу вийшла на червону доріжку у чорному асиметричному вбранні зі страусиним пір’ям з колекції Gucci Resort 2027.