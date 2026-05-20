Катерина Осадча в елегантній сукні сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
Українська телеведуча продемонструвала на Лазуровому узбережжі гарний аутфіт від українського бренду.
Катерина Осадча в ефектному образі вийшла на червону доріжку Канського кінофестивалю. Ведуча відвідала прем’єру драматичної комедії іспанського режисера і сценариста Педро Альмодовара «Гірке Різдво» (Amarga Navidad). Світлини звідти вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Для цієї події Катерина обрала елегантну білу сукню максі без бретельок фасону «русалка» від українського бренду Balykina. Аутфіт вона доповнила чорними високими оперними рукавичками і чорною сумкою.
У телезірки було гарне укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах, сережки-кільця у вухах і намисто з камінням на шиї.