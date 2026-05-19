Шерон Стоун в елегантній сукні з бантом позувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
68-річна акторка продемонструвала новий ефектний образ у чорному ансамблі.
Шерон Стоун відвідала прем’єру фільму Diamond, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.
На червоній доріжці вона з’явилася в елегантній чорній сукні без бретельок, приталеного силуету, довжини максі і з величезним бантом у зоні декольте. На талії у неї був широкий чорний пояс.
Аутфіт Шерон доповнила довгим плащем з об’ємними рукавами, які були спущені з плечей, і з довгим шлейфом, який вона розправляла і демонструвала перед фотографами.
Стоун зробила гладку зачіску боб каре, макіяж смокі-айс, прикрасила вуха сережками з кільцями і діамантами, шию — гарним діамантовим кольє у вигляді квітів, а руки - браслетами і каблучками.
Нагадаємо, Шерон Стоун минулого разу на Каннському кінофестивалі зачарувала аутфітом у розкішній кутюрній сукні від бренду Miss Sohee, оздобленій квітковою аплікацією.