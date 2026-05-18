19 травня 2026 року — вівторок. 1545-й день війни в Україні.

Завтра, 19 травня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського. Християнський єпископ міста Пруса в Малій Азії, який жив у І столітті. Він прославився твердою вірою у Христа та мужністю під час гонінь на християн. За переданням, правитель області вимагав від святого поклонитися язичницьким богам і принести жертву гарячим джерелам, які вважалися «цілющими» завдяки силі богів. Патрикій відкрито сповідав, що зцілення і життя дарує лише Господь Ісус Христос. За це його разом із трьома пресвітерами — Акакієм, Менаандром і Полієном — піддали мученицькій смерті через усікновення мечем.

19 травня в Україні святкують День сімейної медицини. Свято започаткували для підкреслення важливої ролі сімейного лікаря — фахівця, який супроводжує людину протягом життя, допомагає у профілактиці захворювань, проводить діагностику, лікування та скеровує до вузьких спеціалістів за потреби. Сімейна медицина в Україні активно розвивається з початку медичної реформи. Саме сімейний лікар часто стає першим, до кого звертаються пацієнти з питаннями здоров’я, вакцинації, профілактичних оглядів чи хронічних хвороб.

Також 19 травня Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника. Цей день започаткували міжнародні організації пацієнтів і медичні спільноти, аби підвищити обізнаність про симптоми, важливість ранньої діагностики та сучасного лікування. До головних проявів таких захворювань належать біль у животі, тривалі розлади травлення, втрата ваги, слабкість і запальні процеси в організмі.

А ще 19 травня Всесвітній день сімейного лікаря. Сімейний лікар — це медичний фахівець, який супроводжує людину та її родину протягом життя: проводить профілактичні огляди, допомагає виявляти хвороби на ранніх стадіях, лікує поширені захворювання та координує подальшу медичну допомогу. Головна мета цього дня — привернути увагу до значення первинної медичної допомоги, підтримати медиків і нагадати про важливість довірливих стосунків між лікарем та пацієнтом. У різних країнах проводять професійні конференції, освітні заходи, кампанії зі збереження здоров’я та акції подяки лікарям.

19 травня святкують День гордості агендерів. Мета цієї дати — підвищити обізнаність про агендерну ідентичність, підтримати видимість і прийняття людей із різноманітними гендерними досвідами, а також привернути увагу до важливості поваги до особистої самоідентифікації. Символом спільноти є прапор агендерів із чорними, сірими, білими та зеленими смугами. Зелений колір у ньому символізує гендерну нейтральність.

Також 19 травня Міжнародний день боротьби з гепатитом. Дату встановлено на честь дня народження професора Барух Бламберг, який відкрив вірус гепатиту B і зробив великий внесок у створення вакцини проти нього. Основний акцент цього дня — боротьба з гепатитами B і C, які можуть роками протікати безсимптомно, але призводити до серйозних уражень печінки, включно з цирозом і раком. Важливими напрямами є раннє тестування, вакцинація (особливо проти гепатиту B), безпечна медична практика та доступ до сучасного лікування.

А ще 19 травня День народження Кубик Рубіка. Кубик створив угорський архітектор і винахідник Ерньо Рубік у 1974 році як навчальний інструмент для пояснення просторового мислення та геометрії. Згодом він став однією з найвідоміших логічних ігор у світі. Святковий «день народження» Кубика Рубіка зазвичай святкують любителі головоломок, спідкубери та фанати логічних ігор. У цей день проводять змагання зі збирання на швидкість, онлайн-челенджі та тематичні події, присвячені розвитку пам’яті, логіки й мислення.

