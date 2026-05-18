19 мая 2026 года — вторник. 1545 день войны в Украине.

Завтра, 19 мая, верующие празднуют День памяти святого священномученика Патрикия, епископа Прусского. Христианский епископ города Прусса в Малой Азии, живший в I веке. Он прославился твердой верой во Христа и мужеством во время гонений на христиан. По преданию, правитель области требовал от святого поклониться языческим богам и принести жертву горячим источникам, считавшимся «целебными» благодаря силе богов. Патрикий открыто исповедовал, что исцеление и жизнь дарит только Господь Иисус Христос. За это его вместе с тремя пресвитерами — Акакием, Менаандром и Полиеном — подвергли мученической смерти из-за уничтожения мечом.

19 мая в Украине празднуют День семейной медицины. Праздник начал для подчеркивания важной роли семейного врача — специалиста, который сопровождает человека в течение жизни, помогает в профилактике заболеваний, проводит диагностику, лечение и направляет к узким специалистам при необходимости. Семейная медицина в Украине активно развивается с начала медицинской реформы. Именно семейный врач часто становится первым, к кому обращаются пациенты с вопросами здоровья, вакцинации, профилактических осмотров или хронических заболеваний.

Также 19 мая Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Этот день начали международные организации пациентов и медицинские сообщества, чтобы повысить осведомленность о симптомах, важности ранней диагностики и современного лечения. К главным проявлениям таких заболеваний относятся боли в животе, длительные расстройства пищеварения, потеря веса, слабость и воспалительные процессы в организме.

А еще 19 мая Всемирный день семейного врача. Семейный врач — это медицинский специалист, который сопровождает человека и его семью в течение жизни: проводит профилактические осмотры, помогает выявлять болезни на ранних стадиях, лечит распространенные заболевания и координирует дальнейшую медицинскую помощь. Главная цель этого дня — обратить внимание на значение первичной медицинской помощи, поддержать медиков и напомнить о важности доверительных отношений между врачом и пациентом. В разных странах проводятся профессиональные конференции, образовательные мероприятия, кампании по сохранению здоровья и акции благодарности врачам.

19 мая празднуют День гордости агентеров. Цель этой даты — повысить осведомленность об агендерной идентичности, поддержать видимость и принятие людей с различными гендерными опытами, а также привлечь внимание к важности уважения личной самоидентификации. Символом сообщества является флаг агентов с черными, серыми, белыми и зелеными полосами. Зелёный цвет в нем символизирует гендерную нейтральность.

Также 19 мая Международный день борьбы с гепатитом. Дата установлена в честь дня рождения профессора Баруха Бламберга, который открыл вирус гепатита B и внес большой вклад в создание вакцины против него. Основной акцент этого дня — борьба с гепатитами B и C, которые могут годами протекать бессимптомно, но приводить к серьезным поражениям печени, включая цирроз и рак. Важными направлениями являются раннее тестирование, вакцинация (особенно против гепатита B), безопасная медицинская практика и доступ к современному лечению.

А еще 19 мая День рождения Кубик Рубика. Кубик создал венгерский архитектор и изобретатель Эрньо Рубик в 1974 году как обучающий инструмент для объяснения пространственного мышления и геометрии. Впоследствии он стал одной из известнейших логических игр в мире. Праздничный день рождения Кубика Рубика обычно празднуют любители головоломок, спидкуберы и фанаты логических игр. В этот день проводят соревнования по сбору на скорость, онлайн-челленджи и тематические события, посвященные развитию памяти, логики и мышления.

