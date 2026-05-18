Китайское судно под атакой РФ: в ВМС заявили о беспрецедентном инциденте

В ночь на 18 мая россияне атаковали китайское торговое судно, находившееся в украинских территориальных водах. Пока неизвестно, была ли эта атака спланированной, или удар оказался ошибочным.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил утром 18 мая опубликовал краткое сообщение, в котором сообщил, что этой ночью россияне атаковали китайское судно. Для этого враг использовал дроны «Шахед».

Судно Китая находилось в украинских территориальных водах на момент атаки.

«Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили „Шахедом“ оприходовать китайское торговое судно в нашем море», — пишет Плетенчук.

По его словам, в результате атаки жертв и раненых нет.

Ранее россияне никогда не атаковали китайские суда, стоявшие в Украине.

«Но это что-то новое. Произошла чудовищная ошибка, товарищи?», — добавил Плетенчук.

Позже Плетенчук добавил новые подробности — китайское судно с китайским экипажем собиралось плыть в Китай. Россияне ударили именно в этот момент.

«Такая она — московская дипломатия», — пишет Плетенчук.

Визит Путина в Китай: что известно

Напомним, Кремль анонсировал визит диктатора-президента РФ Владимира Путина в Китай. Поездка к Си Цзиньпину запланирована на 19–20 мая и состоится по его же приглашению.

В администрации Путина отчитываются, что во время встречи лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам, а также планируют подписать совместное заявление на высшем уровне и ряд других документов.

Этот визит состоится на фоне недавней поездки президента США Дональда Трампа в Китай, которая длилась с 13 по 15 мая и стала его первым визитом в Пекин за последние 9 лет.

Главным камнем преткновения в американо-китайских переговорах стал вопрос Тайваня. Си Цзиньпин четко очертил его как самое важное в отношениях между США и Китаем.

Также визит Путина пройдет на фоне атаки России на китайское судно в Украине.

