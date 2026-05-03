В Балтийском море задержали "подозрительный" танкер под сирийским флагом - что о нем известно

Танкер под сирийским флагом подозревается в фиктивной регистрации и проблемах безопасности.

Балтийское море / © Associated Press

Швеция задержала танкер в Балтийском море, потому что подозревает судно в связи с теневым флотом РФ.

Об этом сообщает ClashReport.

«Шведские правоохранители задержали нефтяной танкер Jin Hui в Балтийском море в рамках усиления борьбы с так называемым „теневым флотом“, который используют для обхода санкций против России», — говорится в сообщении.

Судно, ходившее под сирийским флагом, было остановлено и взято на абордаж вблизи города Треллеборг.

По данным властей, танкер подозревают в попытках обхода санкций из-за использования сомнительной или фиктивной регистрации флага.

Более того, инспекторы зафиксировали возможные проблемы с безопасностью и техническим состоянием судна.

Европа усиливает контроль за «теневым флотом»

Сообщается, что в момент задержания Jin Hui не перевозил груз, а его маршрут и заявленный пункт назначения вызвали дополнительные вопросы у контролирующих органов.

Инцидент стал частью более широкой кампании европейских стран по противодействию нелегальной перевозке нефти и нарушению санкционного режима в отношении России.

