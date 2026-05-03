Дроны залетели в Финляндию: премьер-министр страны сделал замечание Зеленскому

Владимир Зеленский / © Associated Press

Инцидент с двумя дронами, которые нарушили воздушное пространство Финляндии, стал темой разговора премьер-министра этой страны Петтери Орпо с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Ереване. Глава финского правительства подчеркнул недопустимость таких ситуаций.

Об этом сообщает финское издание Yle.

«Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее потребность в обороне. Однако неприемлемо, что воздушное пространство Финляндии нарушается, а дроны забредают в наше воздушное пространство», — пересказал содержание своего разговора с Зеленским финский премьер.

Орпо заверил, что правительство Финляндии имеет достоверную информацию о ночных событиях, и подчеркнул, что нарушение воздушного пространства всегда является серьезной проблемой.

По его словам, Финляндия имеет хорошие возможности для мониторинга и защиты своего воздушного пространства от атак дронов, а в ближайшее время эти возможности будут значительно усилены.

Петтери Орпо выразил уверенность, что после этого разговора украинцы будут «более осторожными, чтобы дроны больше не попадали в воздушное пространство Финляндии».

Президент Зеленский опубликовал видео в сети Х, где он встречается с премьер-министром Финляндии. Украинский лидер отметил, что поблагодарил главу финского правительства за недавнее решение его страны выделить дополнительные 300 миллионов долларов на оборонную поддержку Украины.

Также украинский президент предложил укрепить двусторонние отношения между Украиной и Финляндией в форме подписания соглашения о дронах.

Ранее сообщалось, что неизвестный дрон в воздушном пространстве Финляндии заметили над муниципалитетом Виролахти — регионом, который граничит с Ленинградской областью России.

Напомним, в конце марта на территории Финляндии разбилось несколько беспилотников, которые пересекли государственную границу и нарушили воздушное пространство страны. Финское правительство и военные предполагают, что это были украинские дроны, которые атаковали Россию.

