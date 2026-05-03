Переговоры о мире в Украине: дипломаты объяснили, почему США затягивают с ответом

Переговоры Украины – США (иллюстративное фото)

Украина пока не получила ответ от США на предложение президента Владимира Зеленского пригласить американскую делегацию в Киев для переговоров на уровне технических групп.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США в комментарии "Суспільному".

В диппредставительстве отметили, что американская сторона все еще рассматривает украинское предложение.

«По состоянию на сегодняшний день американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, что мы сразу приступим к подготовке к нему», — заявили в посольстве.

Там также подчеркнули, что Киев понимает нынешний фокус Вашингтона на ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Украина рассчитывает, что после стабилизации ситуации внимание США снова вернется к украинскому вопросу.

В посольстве подчеркнули, что главным приоритетом Украины остается завершение войны на условиях справедливого мира и с надежными гарантиями безопасности.

«Наш приоритет один – мы хотим закончить эту войну, закончить эту войну справедливо, справедливым миром и сделать так, чтобы она никогда не повторилась снова. А для этого должны быть сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем и что думают россияне на этот счет», — отметили в диппредставительстве.

Украинская сторона заявила о готовности садиться за стол переговоров. Кроме того, Зеленский, по данным посольства, открыт для проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.

3 апреля президент Украины Зеленский заявил, что Украина готова возобновить переговоры по окончании войны, как только к этому будут готовы партнеры.

Ранее заместитель посла Украины в США Денис Сеник сообщил, что Украина ожидает ответа от американской стороны по поводу визита делегации США в Киев для продолжения переговоров по мирному урегулированию войны. Задержка визита связана с тем, что внимание администрации Дональда Трампа сейчас приковано к ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время сообщалось, что спецпредставители президента США Дональда Трампа пока не планируют визит в Киев из-за сомнений в эффективности мирных переговоров по войне в Украине.

