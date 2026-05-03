Кому придется отпустить старое, а кто получит долгожданный ответ: гороскоп на неделю 4–10 мая

Оракул Ленорман / © ТСН

Неделя проходит под влиянием карт Книга - Крест - Солнце .

Это путь от неопределенности через испытание к ясности и результату.

Поначалу могут быть вопросы без ответа.

Потом — ситуации, требующие выдержки.

А в конце – четкое понимание и облегчение.

Общая энергия недели

Овен

Вам придется принять ситуацию, которую нельзя изменить.

Но именно это откроет новый ресурс.

Телец

Прояснение по важному делу.

То, что было непонятно, станет очевидным.

Близнецы

Новости или информация изменят ваши планы.

Важно быстро адаптироваться.

Рак

Эмоционально непростой период.

Но он поможет расставить приоритеты.

Лев

Сильная неделя для результатов.

Есть шанс получить то, чего вы ожидали.

Дева

Придется столкнуться с реальностью.

Но это позволит двигаться дальше без иллюзий.

Весы

Важен выбор после периода сомнений.

И он будет правильным.

Скорпион

Неделя о внутренних трансформациях.

Вы измените свое видение ситуации.

Стрелец

Возможность выйти на новый уровень.

Но нужно отпустить старое.

Козорыг

Испытание на выдержку.

Результат будет, если не сдаться.

Водолей

Новые идеи и понимание.

Вы увидите ситуацию по-другому.

Рыбы

Завершение одного этапа и облегчение.

Напряжение начнет спадать.

Вывод

Это неделя, которая может быть непростой в начале, но даст сильный результат в конце.

И именно из-за сложных моментов приходит ясность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

