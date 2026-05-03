Комусь доведеться відпустити старе, а хтось отримає довгоочікувану відповідь: гороскоп на тиждень 4–10 травня

Оракул Ленорман

Тиждень проходить під впливом карт Книга — Хрест — Сонце.

Це шлях від невизначеності через випробування до ясності і результату.

Спочатку можуть бути питання без відповіді.

Потім — ситуації, які вимагатимуть витримки.

А наприкінці — чітке розуміння і полегшення.

Загальна енергія тижня

Овен

Вам доведеться прийняти ситуацію, яку не можна змінити.

Але саме це відкриє новий ресурс.

Телець

Прояснення у важливій справі.

Те, що було незрозумілим, стане очевидним.

Близнята

Новини або інформація змінять ваші плани.

Важливо швидко адаптуватися.

Рак

Емоційно непростий період.

Але він допоможе розставити пріоритети.

Лев

Сильний тиждень для результатів.

Є шанс отримати те, на що ви чекали.

Діва

Доведеться зіткнутися з реальністю.

Але це дозволить рухатися далі без ілюзій.

Терези

Важливий вибір після періоду сумнівів.

І він буде правильним.

Скорпіон

Тиждень про внутрішні трансформації.

Ви зміните своє бачення ситуації.

Стрілець

Можливість вийти на новий рівень.

Але потрібно відпустити старе.

Козоріг

Випробування на витримку.

Результат буде, якщо не здатися.

Водолій

Нові ідеї і розуміння.

Ви побачите ситуацію інакше.

Риби

Завершення одного етапу і полегшення.

Напруга почне спадати.

Висновок

Це тиждень, який може бути непростим на початку, але дасть сильний результат наприкінці.

І саме через складні моменти приходить ясність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

