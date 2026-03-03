ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на весну 2026 року: фінансові зміни, нові можливості та доленосні рішення для всіх знаків зодіаку

Весна 2026 року стане періодом перезапуску. Деякі знаки зможуть закріпити фінансові позиції, інші — кардинально змінити напрям.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман на весну 2026 року показує період фінансових змін, нових можливостей і рішень, які можуть вплинути на найближчі місяці. Карти вказують на активний сезон для всіх знаків зодіаку — особливо у сфері грошей, роботи та особистих домовленостей.

Загальна енергія весни — карта Корабель

Корабель символізує рух, зміни та перехід у новий етап. Весна не буде застійною. Це сезон переходу — фінансового, професійного або особистого.

Березень–травень:

  • зміна роботи або формату доходу

  • нові проєкти

  • перегляд фінансових стратегій

  • нові контакти

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Ведмідь

Гроші: можливість зміцнити позиції або отримати підтримку впливової особи.
Робота: період зростання відповідальності.
Стосунки: важлива роль стабільності.

Телець — Дерево

Гроші: повільний, але стабільний ріст.
Робота: довгострокові проєкти дадуть результат.
Стосунки: розвиток без різких рухів.

Близнята — Вершник

Гроші: новини про прибуток або нову пропозицію.
Робота: активний період переговорів.
Стосунки: швидкий розвиток подій.

Рак — Кільце

Гроші: вигідна угода або контракт.
Робота: зобов’язання зростуть.
Стосунки: серйозна домовленість.

Лев — Сонце

Гроші: період зростання і прибутку.
Робота: шанс заявити про себе.
Стосунки: позитивна динаміка.

Діва — Книга

Гроші: не вся інформація буде відкритою.
Робота: важливо не поспішати з висновками.
Стосунки: обережність у словах.

Терези — Якір

Гроші: стабільність без різких змін.
Робота: закріплення позицій.
Стосунки: перевірка на витримку.

Скорпіон — Серп

Гроші: різке завершення старої фінансової історії.
Робота: швидке рішення.
Стосунки: відсікання зайвого.

Стрілець — Букет

Гроші: бонус або несподіваний прибуток.
Робота: приємні новини.
Стосунки: легкість у спілкуванні.

Козоріг — Башта

Гроші: офіційні питання, документи.
Робота: стратегічні рішення.
Стосунки: дистанція або переосмислення.

Водолій — Дороги

Гроші: вибір між двома джерелами доходу.
Робота: зміна напрямку.
Стосунки: важливе рішення.

Риби — Риба

Гроші: активний фінансовий сезон.
Робота: зростання доходів або новий напрям.
Стосунки: емоції можуть впливати на фінансові рішення.

Весна 2026 року — сезон руху. Гроші, робота і домовленості стануть ключовими темами. Виграють ті, хто готовий до змін.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

