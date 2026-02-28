Переломна дата війни в Україні: відомий астролог Влад Росс приголомшив прогнозом

Астролог Влад Росс припускає, що після сьогоднішнього «параду планет» можливі зміни у військовій ситуації. / © ТСН

Війна в Україні після «параду планет», який має відбутись сьогодні, 28 лютого, як ніколи близька до певного закінчення — таку думку, спираючись на власні трактування цього астрономічного явища висловив в коментарі для ТСН.ua відомий астролог Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Це буде напівмалий «парад планет». Зійдуться (у певній конфігурації) близькі до Сонця планети. Меркурій — ретроградний, Венера ретроградна. Також йде конкретний коридор затемнень. Серединна точка між затемненнями розвертається з точністю до навпаки. У той час, коли всі кажуть, що перемовини начебто повністю провалилися, що перемир’я не буде — це означає, що може бути з точністю до навпаки. Тому ми ближче до миру як ніколи. Шанси на мир — чудові, якщо будуть знайдені точки дотику. Все може трапитись з точністю до навпаки. І цьому, до речі, сприяє цій напівмалий «парад планет», — ділиться своїм трактуванням ситуації Влад Росс.

До цього він додає, що коли є «парад планет», то може кардинально змінитись військова ситуація.

«Зверніть увагу на те, що зараз коїться між Пакістаном та Афганістаном», — наводить приклад Росс.

За прогнозами астролога, у найближчому майбутньому все ж таки є вірогідність, що ситуація тимчасово може ускладнитись.

«Складна ситуація можлива ближче до місячного затемнення — 1, 2, 3, 4, 5 березня. Місячне затемнення — 3 березня. Складна, можливо, катастрофічна ситуація прогнозується у серпні. Якщо Росія колись і здійснить напад на країни Балтії, то це може статись у серпні 2026 року. В першій половині серпня. Це може бути жах, це може нашкодити нам. Серпень — найнебезпечніший місяць. Але ядерної війни у цьому році точно не буде», — стверджує Росс.

Та, резюмуючи додає, посилаючись на свої джерела: «Якщо не домовляться про заморозку війни в Україні до 16 квітня, про перемир’я, то Росія має наміри закрити свої кордони та оголосити тотальну мобілізацію 1 мільйона чоловіків. Тому зараз в Росії і обговорюють закриття месенджерів».