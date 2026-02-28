6 знаків китайського зодіаку, які 28 лютого 2026 року притягнуть любов і достаток

Китайський гороскоп / © AP

Реклама

28 лютого 2026 року, за китайським календарем, минає під знаком Водяного Півня і вважається так званим Небезпечним днем. Астрологи стверджують: саме цього дня шість знаків зодіаку можуть відчути зрушення в особистому житті та фінансах.

Про це повідомило видання Yourtango.

Йдеться про Півня, Коня, Змію, Мавпу, Кролика та Свиню. Для них субота нібито стане моментом прояснення, коли приховані емоції, сумніви чи невизначеність виходять на поверхню.

Реклама

Півень може отримати відповідь на питання, яке давно турбувало у стосунках. Відверта розмова або підтвердить почуття, або допоможе поставити крапку. У фінансах день сприятливий для перегляду витрат і виправлення невеликих помилок.

Кінь після активного періоду сповільнюється й звертає увагу на надійність партнера. Практичний жест з боку близької людини здатен змінити погляд на стосунки. У грошових питаннях радять не порівнювати себе з іншими, а рухатися у власному темпі.

Змія може припинити надмірний аналіз і довіритися інтуїції. Це допоможе зменшити внутрішню напругу. Також можливе несподіване визнання професійних заслуг, що додасть впевненості.

Мавпа отримає важливу інформацію під час, здавалося б, випадкової розмови. Діалог може стати глибшим, ніж очікувалося. Крім того, спонтанне рішення матиме фінансові наслідки, які згодом виявляться позитивними.

Кролик обере спокій замість гонитви за результатом. Саме ця позиція може притягнути до нього людину, яка цінує щирість і врівноваженість. У фінансах день підходить для спрощення планів і відмови від надто складних схем.

Свиня зверне увагу на тих, хто створює відчуття безпеки. Невеликий, але щирий жест з боку близьких стане показовим. У матеріальних питаннях ймовірне рішення на користь стабільності та перегляду бюджету.

Нагадаємо, астрологи попередили девіз 28 лютого, призначеного для благодійності: «Поспішайте робити добро!»