Виплати на дитину 2026: як отримати 50 тисяч одним платежем та що таке програма "Є-ясла"

В Україні змінили виплати на дітей / © unsplash.com

Реклама

У 2026 році в Україні суттєво зросла фінансова підтримка сімей із дітьми. Допомога при народженні тепер виплачується одним платежем, з’явилися виплати для працюючих батьків «Є-ясла» та додаткові кошти на догляд за малюками до року. Проте перехід повноважень від соцзахисту до Пенсійного фонду та технічні збої в «Дії» стали викликом для тисяч мам.

Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розбиралася в оновлених сумах та правилах оформлення.

Скільки тепер платить держава?

Цього року відбулася ключова зміна: допомога при народженні дитини стала «швидшою». Замість розтягнутих на три роки виплат, основну суму можна отримати одразу.

Реклама

Актуальні суми допомоги у 2026 році:

Допомога при народженні: 50 000 грн (виплачується одним платежем). Примітка: для тих, хто народив раніше, зберігається стара норма — 10 320 грн одноразово + 860 грн/міс протягом 3 років.

Допомога по догляду за дитиною до 1 року: 7 000 грн щомісяця (нова стаття допомоги).

«Пакунок малюка» (грошова компенсація): 7 689 грн на дитину (цільові кошти).

Виплати багатодітним сім’ям: 2 100 грн на місяць на кожну дитину до 6 років.

Програма «Є-ясла»: спеціальна допомога для батьків, які виходять на роботу до закінчення декретної відпустки.

Чому виникають труднощі з оформленням?

З 1 липня соціальні виплати перейшли до ведення Пенсійного фонду України (ПФУ). Централізація системи дозволяє звертатися за допомогою в будь-якому місті, незалежно від прописки, що важливо для переселенців. Проте величезний наплив заявок — понад 110 тисяч лише з початку 2026 року — спричинив черги та технічні помилки.

Багатодітна мама Ірина Андреєва зіткнулася з проблемою верифікації документів:

Ірина Андреєва, мама двійнят: «Я намагалася надати штрихкод свідоцтва про народження через „Дію“, щоб ПФУ отримав інформацію. Але коли натискаю „підтвердити“ і вводжу код „Дія-підпис“ — система просто зависає. Через це мої заяви на виплати вже кілька разів не проходили верифікацію».

Реклама

Спецрахунки в Ощадбанку та СМС-інформування

Частина виплат (зокрема за «Пакунок малюка») є цільовою. Гроші мають надходити на спеціальні банківські рахунки, які можна використовувати лише на потреби дитини.

Заступниця голови правління ПФУ Ірина Ковпашко повідомила, що процедуру відкриття таких рахунків спрощено. Тепер Пенсійний фонд сам звертається до Ощадбанку для їх відкриття.

Ірина Ковпашко, заступниця голови правління ПФУ: «Ощадбанк уже відкриває такі спецрахунки. Люди отримають СМС-повідомлення про те, що кошти надійшли, і запрошення прийти до банку для отримання картки. Ми плануємо, що масові виплати за цими напрямками розпочнуться щонайпізніше в наступному місяці».

Як подати заяву швидше?

Фахівці радять використовувати портал або додаток «Дія» для послуги «єМалятко», де можна оформити базову допомогу при народженні та компенсацію за пакунок малюка одним запитом. Якщо ж виникають технічні проблеми, необхідно звертатися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду особисто.

Реклама

Наразі родині Ірини Андреєвої, яка стала героїнею нашого сюжету, всі належні виплати вже призначено — ПФУ перевірив дані та виправив помилку верифікації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 27 лютого. Переговори про мир! Де "сидить" Галущенко? Орбан і Фіцо хочуть "Дружбу"