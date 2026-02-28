ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

57-річна королева Нідерландів Максима з’явилася у ресторані у вбранні з величезною прикрасою

Її Величність знову продемонструвала, чому ми називаємо кобальтовий синій «королівським синім».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нідерландів Максима відвідала щорічний іфтар, організований у готелі у Гаазі. Це вечеря, яку мусульмани проводять на заході сонця під час Рамадану. Під час вечері королева Максима поспілкувалася з кількома запрошеними гостями, а також мала змогу продемонструвати вечірній ансамбль.

Її Величність одягла темно-синій костюм, який включав сукню міді з розкльошеню спідницею та жакет з укороченими рукавами від її улюбленого бренду Natan. Головною прикрасою луку королеви була величезна квітка на плечі, виготовлена з пір’я. Максима доповнила образ лаконічними туфлями на підборах, клатчем, кількома золотими прикрасами на руках, а також розкішними сережками з сапфірами та діамантами, які ідеально доповнювали її вбрання розкішного «королівського синього» відтінку — кольору який обожнюють королеви та принцеси з усіх європейських країн.

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Також королева продемонструвала цього тижня лук у найтрендовішій речі весни 2026 року — вона з’явилася на заході у блузці з шарфом. Це був стильний і продуманий образ, яким Максима продемонструвала свою жіночність, елегантність, бажання бути в тренді, а також любов до оригінальних прикрас.

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Красиві образи королеви Максими (48 фото)

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

