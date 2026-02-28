- Дата публікації
Взуття весна-літо 2026 року — тренди, які оновлять ваш гардероб
Квадратний носок, в’єтнамки, сабо нового покоління та витончені західні деталі, мода цього року робить ставку на комфорт, універсальність і класику з характером. Це саме той випадок, коли оновити стиль можна, просто змінивши взуття.
За прогнозами видання Woman&Home, весна-літо 2026 року стане сезоном практичної елегантності. Дизайнери відходять від гучних і виразних моделей та повертаються до знайомих силуетів, але з новими акцентами.
Головний плюс полягає у тому, що все це легко вписати у ваш весняний капсульний гардероб, з улюбленими джинсами, легкими сукнями чи офісними костюмами.
Квадратний носок
Забудьте про округлі форми, цей рік віддає шану квадратному носку. Він з’являється всюди, наприклад, у мюлях, лоферах, балетках і навіть літніх чобітках. Квадратна форма додає архітектурності та візуально подовжує стопу. Особливо ефектний вигляд має з:
прямими джинсами
мідіспідницями
укороченими штанами
Це тонкий спосіб осучаснити навіть найкласичніший образ.
Ковбойські акценти
Тренд на ковбойське взуття трансформується у делікатні деталі, наприклад, металеві пряжки, тиснення та «коров’ячий» принт. На подіумах їх інтерпретували Chloé та A.W.A.K.E. Mode, але у реальному житті це має стриманий та витончений виглядає. Стилізація:
підтримати бохо настрій
поєднати з мінімалістичним костюмом і зробити взуття «тихим» акцентом.
Туфлі у стилі джаз
Мікс брогів і балеток — нова любов модників. М’яка структура та шнурівка створюють універсальний стиль Цю модель показали Celine, Jil Sander, Sportmax та Ralph Lauren. Вони однаково добрий вигляд мають:
з літніми сукнями
з денімом
навіть із робочими костюмами
Кломпи
Кломпи переживають справжній ренесанс. Від дерев’яної класики до шкіряних мінімалістичних моделей та масивних платформ. Секрет стилізації:
відкриті моделі — з міді
закриті — з міні чи максі.
Вони додають образу невимушеності, ніби ви не старалися, але маєте бездоганний вигляд.
Туфлі з відкритим носком
Відкритий носок повернувся і цього разу по-дорослому. Імпульс тренду задала Вікторія Бекхем, коли з’явилася у бордових туфлях із відкритим носком напередодні свого шоу. Сучасна версія — це:
чисті лінії
глибокі відтінки
мінімум декору
Вони однаково доречні з джинсами та вечірніми образами.
Класичні мокасини
Класичні мокасини офіційно стали базовим елементом гардероба. Їх оновили Monse, а також показали Calvin Klein, Fiorucci та Khaite. Платформи, люверси, кольорові варіації — силует став моднішим, але зберіг практичність (неслизька підошва, комфорт). Носіть:
з джинсами та смугастою сорочкою
з шортами та яскравими шкарпетками для грайливого образу
В’єтнамки
Це більше не пляжне взуття. Balenciaga показали масивні моделі, Carven — декоровані варіанти, а Michael Kors — асиметричні ремінці. Вони легко поєднуються:
з костюмними штанами
із сукнями для подій
із базовими літніми сетами
Комфорт і елегантність створюють ідеальний баланс.
Актуальні питання
Які босоніжки в тренді? Окрім в’єтнамок, актуальні гумові сандалі з прозорими відтінками та невисокі підбори.
Чи модні підбори? Так, але не шпильки. Натомість — невисокі підбори та скульптурні форми. Дерев’яні каблуки актуальні у бохо чи ковбойському стилі.
Які моделі стануть найпопулярнішими? Класичні мокасини, кломпи та в’єтнамки мають усі шанси закріпитися як база.
Весна-літо 2026 — це про розумну моду та взуття, яке не просто має красивий вигляд, а працює на ваш образ.Жодних радикальних змін — лише точкові оновлення.Іноді, щоб освіжити стиль, достатньо зробитилище один правильний крок.