Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Взуття весна-літо 2026 року — тренди, які оновлять ваш гардероб

Квадратний носок, в’єтнамки, сабо нового покоління та витончені західні деталі, мода цього року робить ставку на комфорт, універсальність і класику з характером. Це саме той випадок, коли оновити стиль можна, просто змінивши взуття.

Станіслава Бондаренко
Взуття весна-літо 2026 року

Взуття весна-літо 2026 року / © Associated Press

За прогнозами видання Woman&Home, весна-літо 2026 року стане сезоном практичної елегантності. Дизайнери відходять від гучних і виразних моделей та повертаються до знайомих силуетів, але з новими акцентами.

Головний плюс полягає у тому, що все це легко вписати у ваш весняний капсульний гардероб, з улюбленими джинсами, легкими сукнями чи офісними костюмами.

Квадратний носок

Забудьте про округлі форми, цей рік віддає шану квадратному носку. Він з’являється всюди, наприклад, у мюлях, лоферах, балетках і навіть літніх чобітках. Квадратна форма додає архітектурності та візуально подовжує стопу. Особливо ефектний вигляд має з:

  • прямими джинсами

  • мідіспідницями

  • укороченими штанами

Це тонкий спосіб осучаснити навіть найкласичніший образ.

Ковбойські акценти

Тренд на ковбойське взуття трансформується у делікатні деталі, наприклад, металеві пряжки, тиснення та «коров’ячий» принт. На подіумах їх інтерпретували Chloé та A.W.A.K.E. Mode, але у реальному житті це має стриманий та витончений виглядає. Стилізація:

  • підтримати бохо настрій

  • поєднати з мінімалістичним костюмом і зробити взуття «тихим» акцентом.

Туфлі у стилі джаз

Мікс брогів і балеток — нова любов модників. М’яка структура та шнурівка створюють універсальний стиль Цю модель показали Celine, Jil Sander, Sportmax та Ralph Lauren. Вони однаково добрий вигляд мають:

  • з літніми сукнями

  • з денімом

  • навіть із робочими костюмами

Кломпи

Кломпи переживають справжній ренесанс. Від дерев’яної класики до шкіряних мінімалістичних моделей та масивних платформ. Секрет стилізації:

  • відкриті моделі — з міді

  • закриті — з міні чи максі.

Вони додають образу невимушеності, ніби ви не старалися, але маєте бездоганний вигляд.

Туфлі з відкритим носком

Відкритий носок повернувся і цього разу по-дорослому. Імпульс тренду задала Вікторія Бекхем, коли з’явилася у бордових туфлях із відкритим носком напередодні свого шоу. Сучасна версія — це:

  • чисті лінії

  • глибокі відтінки

  • мінімум декору

Вони однаково доречні з джинсами та вечірніми образами.

Класичні мокасини

Класичні мокасини офіційно стали базовим елементом гардероба. Їх оновили Monse, а також показали Calvin Klein, Fiorucci та Khaite. Платформи, люверси, кольорові варіації — силует став моднішим, але зберіг практичність (неслизька підошва, комфорт). Носіть:

  • з джинсами та смугастою сорочкою

  • з шортами та яскравими шкарпетками для грайливого образу

В’єтнамки

Це більше не пляжне взуття. Balenciaga показали масивні моделі, Carven — декоровані варіанти, а Michael Kors — асиметричні ремінці. Вони легко поєднуються:

  • з костюмними штанами

  • із сукнями для подій

  • із базовими літніми сетами

Комфорт і елегантність створюють ідеальний баланс.

Актуальні питання

  • Які босоніжки в тренді? Окрім в’єтнамок, актуальні гумові сандалі з прозорими відтінками та невисокі підбори.

  • Чи модні підбори? Так, але не шпильки. Натомість — невисокі підбори та скульптурні форми. Дерев’яні каблуки актуальні у бохо чи ковбойському стилі.

  • Які моделі стануть найпопулярнішими? Класичні мокасини, кломпи та в’єтнамки мають усі шанси закріпитися як база.

Весна-літо 2026 — це про розумну моду та взуття, яке не просто має красивий вигляд, а працює на ваш образ.Жодних радикальних змін — лише точкові оновлення.Іноді, щоб освіжити стиль, достатньо зробитилище один правильний крок.

