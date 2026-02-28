ТСН в социальных сетях

Обувь весна-лето 2026 года — тренды, которые обновят ваш гардероб

Квадратный носок, вьетнамки, сабо нового поколения и изящные западные детали, мода этого года делает ставку на комфорт, универсальность и классику с характером. Это именно тот случай, когда обновить стиль можно, просто сменив обувь.

Обувь весна-лето 2026 года

Обувь весна-лето 2026 года / © Associated Press

По прогнозам издания Woman&Home, весна-лето 2026 года станет сезоном практичной элегантности. Дизайнеры отходят от громких и выразительных моделей и возвращаются к знакомым силуэтам, но с новыми акцентами.

Главный плюс заключается в том, что все это легко вписать в ваш весенний капсульный гардероб, с любимыми джинсами, легкими платьями или офисными костюмами.

Квадратный носок

Забудьте об округлых формах, этот год отдает дань уважения квадратному носку. Он появляется повсюду, например, в мюлях, лоферах, балетках и даже летних сапожках. Квадратная форма добавляет архитектурности и визуально удлиняет стопу. Особенно эффектно смотрится с:

  • прямыми джинсами

  • миди-юбками

  • укороченными брюками

Это тонкий способ осовременить даже самый классический образ.

Ковбойские акценты

Тренд на ковбойскую обувь трансформируется в деликатные детали, например, металлические пряжки, тиснение и «коровьи» принты. На подиумах их интерпретировали Chloé и A.W.A.K.E. Mode, но в реальной жизни это выглядит сдержанно и изящно. Стилизация:

  • поддержать бохо настроение

  • совместить с минималистичным костюмом и сделать обувь «тихим» акцентом.

Туфли в стиле джаз

Микс брогов и балеток — новая любовь модников. Мягкая структура и шнуровка создают универсальный стиль Эту модель показали Celine, Jil Sander, Sportmax и Ralph Lauren. Они одинаково хорошо смотрятся:

  • с летними платьями

  • с денимом

  • даже с рабочими костюмами

Кломпы

Кломпы переживают настоящий ренессанс. От деревянной классики до кожаных минималистичных моделей и массивных платформ. Секрет стилизации:

  • открытые модели — с миди

  • закрытые — с мини или макси.

Они добавляют образу непринужденности, будто вы не старались, но выглядите безупречно.

Туфли с открытым носком

Открытый носок вернулся и на этот раз по-взрослому. Импульс тренду задала Виктория Бекхэм, когда появилась в бордовых туфлях с открытым носком накануне своего шоу. Современная версия — это:

  • чистые линии

  • глубокие оттенки

  • минимум декора

Они одинаково уместны с джинсами и вечерними образами.

Классические мокасины

Классические мокасины официально стали базовым элементом гардероба. Их обновили Monse, а также показали Calvin Klein, Fiorucci и Khaite. Платформы, люверсы, цветовые вариации — силуэт стал моднее, но сохранил практичность (нескользкая подошва, комфорт). Носите:

  • с джинсами и полосатой рубашкой

  • с шортами и яркими носками для игривого образа

Вьетнамки

Это больше не пляжная обувь. Balenciaga показали массивные модели, Carven — декорированные варианты, а Michael Kors — асимметричные ремешки. Они легко сочетаются:

  • с костюмными брюками

  • с платьями для событий

  • с базовыми летними сетами

Комфорт и элегантность создают идеальный баланс.

Актуальные вопросы

  • Какие босоножки в тренде ? Кроме вьетнамок, актуальны резиновые сандалии с прозрачными оттенками и невысокие каблуки.

  • Модные ли каблуки? Да, но не шпильки, а невысокие каблуки и скульптурные формы. Деревянные каблуки актуальны в бохо или ковбойском стиле.

  • Какие модели станут самыми популярными? Классические мокасины, кломпы и вьетнамки имеют все шансы закрепиться как база.

Весна-лето 2026 — это о разумной моде и обуви, которая не просто красиво выглядит, а работает на ваш образ. Никаких радикальных изменений — только точечные обновления. иногда, чтобы освежить стиль, достаточно сделать всего один правильный шаг.

