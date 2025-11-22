Блеск и стиль: пряжки на обуви снова возвращаются в моду / © Getty Images

Одним из трендов, который в этом сезоне завоевал все страницы Instagram, стала обувь с пряжками, об этом рассказало издание Real Simple. Так, те самые ремешки, которые когда-то украшали королевские туфли, сегодня снова на пике популярности.

Пряжки в истории моды

Пряжки на обуви не новинка. Они впервые появились в середине XVII века и оставались обязательным элементом формальной и придворной обуви до конца XVIII века. После этого их популярность уменьшилась, но они никогда полностью не исчезали из гардероба. Сегодня пряжки возвращаются не просто как деталь, они становятся аксессуаром и выражением стиля.

Популярность этого тренда

После нескольких сезонов минимализма и «тихой роскоши», мода движется в сторону максимализма и ярких деталей. Пряжки на обуви позволяют создать образ, который выглядит дорого и одновременно выразительно.

Пряжка на обуви — это как ювелирное украшение, только для ног. Она добавляет уверенности и превращает даже простой силуэт в настоящее стильное заявление. Этот тренд подхватили дизайнеры Miu Miu, Prada, Ferragamo, а также такие звезды как Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Зендея и Зои Дешанель.

Как носить обувь с пряжками

Сегодня пряжки украшают любую обувь — от лоферов до грубых мотоботов и ботфортов. Вот несколько способов подчеркнуть тренд:

Яркий цвет . Смелый выбор — пряжки на обуви в насыщенном цвете, например, оливковом или бордовом. Сочетайте с классическими элементами, такими как белый верх или нейтральный жакет.

Ряд пряжек . Не ограничивайтесь одной, обувь с несколькими пряжками подчеркивает индивидуальность и привлекает внимание.

Лоферы . Модные «тяжелые» лоферы с пряжкой — комфортный и универсальный вариант для ежедневного стиля.

Каблуки или балетки. Пряжка на остроносом каблуке или плоской обуви добавляет сдержанному образу изюминку и утонченность.

Ослепительные ботильоны . Составляют акцентный элемент любого образа, например двойная пряжка или миникаблук создают «вау» эффект.

Ботфорты или высокие сапоги. Для вечерних выходов или офисного стиля выбирайте высокие сапоги с массивной или металлической пряжкой. Она становится центром внимания, а остальной образ остается минималистичным.

В этом сезоне обувь с пряжками — не просто тренд. Это удобный способ добавить характера, уверенности и индивидуальности в повседневный гардероб. Тренд напоминает нам, что детали имеют значение, иногда именно маленькая пряжка способна превратить обычный образ в стильный гламурный образ.